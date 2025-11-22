Четыре признака, что пора менять работу

Иногда наступает момент, когда пора уходить. Особенно это касается работы, которая не приносит больше ничего. Вот какие сигналы на это указывают.

Нет профессионального роста. Если вы хотите остаться в компании, но у вас период стагнации (когда никаких профессиональных вызовов больше нет), поговорите с руководителем о возможностях роста.

Развитие только навыков выживания. Постоянно прокачиваете навыки, которые в здоровой среде не нужны и не делают вас более востребованным? Пора уходить. Но перед этим получите беспристрастную оценку со стороны.

Нет желания позвать друзей в свою компанию. Не спешите приглашать приятелей туда, где работаете, несмотря на открытые вакансии? Возможно, вам стоит задуматься почему. Может быть, и вы достойны большего, чем нынешняя должность.

Работа подрывает уверенность. Со временем вы должны чувствовать себя более способным, а не наоборот. Возможно, вам просто нужна другая среда для раскрытия потенциала. Если хотите остаться - подумайте, что именно снижает вашу уверенность и как это можно исправить.

Стресс и выгорание. Попробуйте выделить для работы определённое время и не более того - например, до 18 часов. А в остальное занимайтесь чем-то полезным лично для себя.