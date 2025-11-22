Психолог объяснил, почему люди часто влюбляются в вымышленных персонажей

Многие находят в этом спокойствие. Психолог Майя Андрияничева объяснила, почему люди часто влюбляются в вымышленных персонажей. По её словам, это связано с тем, как наше сознание воспринимает действительность.

Эксперт подчеркнула, что герои фильмов, книг и компьютерных игр дают возможность получить эмоции без риска быть отверженным или столкнуться с критикой. Человек часто проецирует на персонажей свои идеалы и нереализованные желания.