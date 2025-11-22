Назван простой способ избавиться от нездоровых отношений

Психолог Юлия Винокурова рассказала, как разорвать порочный круг нездоровых отношений.

В беседе с «Радио 1» специалист объяснила, что чувство одиночества возникает не из-за отсутствия пары, а из-за внутренней пустоты.

Она отметила, что если человек болезненно переживает одиночество, значит, у него есть незакрытые потребности, которые он пытается переложить на других. Ожидание, что партнер «сделает жизнь ярче», по ее словам, приводит лишь к разочарованию — источник счастья нужно искать в себе.

Специалист подчеркнула, что человек, который всё время «просит» внимания или поддержки, чаще привлекает манипуляторов или тех, кто сам испытывает дефицит — в итоге сталкиваются два эмоционально ненасыщенных человека. Поэтому важно учиться закрывать свои потребности самостоятельно и создавать такую жизнь, в которой хорошо и спокойно самому. Тогда, считает психолог, рядом появится зрелый и осознанный партнер.

В завершение она посоветовала не ждать, что кто-то придет и решит проблемы, а уделять время хобби, спорту, друзьям и путешествиям — становиться тем человеком, которого хочется встретить.

