Психолог рассказал о пользе информационного детокса

Психолог Андрей Зберовский рассказал, что избавление от информационного шума является полезной практикой.

«Это поможет переосмыслить что-либо, подумать о себе без какого-либо внешнего воздействия, структурировать свои планы на день, месяц, год», — заявил эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам специалиста, в мире с огромным потоком информации информационный детокс полезен для человека.

