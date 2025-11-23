Психолог рассказал о пользе информационного детокса

Психолог Зберовский рассказал о пользе информационного детокса
Психолог Андрей Зберовский рассказал, что избавление от информационного шума является полезной практикой.
«Это поможет переосмыслить что-либо, подумать о себе без какого-либо внешнего воздействия, структурировать свои планы на день, месяц, год», — заявил эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».
По словам специалиста, в мире с огромным потоком информации информационный детокс полезен для человека.
Ранее семейный психолог Юлия Метлова в беседе с сайтом «Москва 24» рассказала о сезонном эффекте в романтических отношениях.