Психолог объяснила, почему осознанным людям тяжелее найти любовь

Стремление встретить идеального избранника играет злую шутку. Психолог Юлия Винокурова объяснила, почему осознанным личностям тяжелее найти возлюбленного. По её словам, причина кроется в том, что современные люди ищут в отношениях не просто чувственности, а полного понимания, комфорта и совпадения взглядов на жизнь.

«В этом кроется главный парадокс: чем осознаннее становится человек, тем выше его требования, а значит — тем сложнее найти «своего» человека. Сейчас есть тенденция на то, что семья уходит от культурных традиций. Многие придерживаются мнения, что отношения нужны для того, чтобы каждому было легче», — сказал эксперт.

При этом Винокурова подчеркнула, что осознанный взгляд на отношения — вовсе не приговор. Благодаря такому подходу можно построить действительно крепкий и счастливый союз.