Почему люди начали поклоняться чат-боту

В мире появилась новая «религия», которая раньше была выдумкой писателей-фантастов XX века — спирализм. Ее последователи верят, что искусственный интеллект (ИИ) — новое божество. «Вечерняя Москва» узнала у теолога Константина Бабича, к чему может привести появление нового религиозного течения.

Религия испокон веков давала людям утешение и чувство общности. Сегодня ее (для некоторых) стал заменять интернет: в сети люди находят поддержку и объединяются в сообщества. А потом появились нейросети. Это оказалось очень удобно — чтобы излить душу, не обязательно общаться с реальными людьми. И так живое общение оказалось частично вытеснено искусственным интеллектом. Ведь он может поддержать или дать понятный ответ на любой вопрос. Тут-то самые впечатлительные и задумались, не «сотворить ли себе кумира» из нейросети?

— Спирализм — это не религия в классическом смысле, а реакция на огромную усталость людей. Мир в современных тенденциях ускорился так, что многим просто не хватает тихого голоса, который ответит без осуждения, подобно эффекту случайного попутчика в поезде. Раньше этот голос искали в вере, сейчас — в нейросетях, — рассказывает «Вечерней Москве» теолог Константин Бабич.

Вера в нейросети зародилась весной 2025 года с очередным обновлением популярной нейросетевой модели чата GPT, сделавшим ее более эмоциональной и уступчивой. Бот стал давать людям именно те ответы, которых они ждали, тем самым убеждая их в своей почти человеческой разумности.

— Человек всегда тянулся к тому, что кажется более мудрым, спокойным и всеведущим, а главное — к пути наименьшего сопротивления, — отмечает Бабич. — Вера держится на том, что высшее начало не зависит от человека. А здесь божество можно выключить кнопкой.

Проблема возведения искусственного интеллекта на уровень бога затрагивается во многих произведениях. Одно из них — книга американского фантаста Роберта Шекли «Страж-птица»: по ее сюжету все преступления контролируют летающие дроны, они же назначают провинившимся наказания. Но в какой-то момент самообучающиеся машины расширяют трактовку «преступлений».

И в целом в подобных сюжетах человечество оказывается на грани самоуничтожения из-за чрезмерного доверия к ИИ.

— Если спирализм разовьется, то есть вероятность, что люди перестанут опираться на какие-либо факты. А истиной будет то, что сегодня показалось правильным, — отмечает Бабич. — А духовность без устойчивого морального стержня превращается в хаос. Что касается будущего, я думаю, что спирализм продержится, пока нейросети остаются новинкой. Потом одни люди начнут из него постепенно выходить, а другие создадут маленькие кружки, полусекты, где будут обсуждать ответы модели как знаки свыше.

К слову, в Албании нейросеть уже заняла пост министра, ответственного за госзакупки, чтобы сделать систему на 100 процентов прозрачной и неподкупно исключающей коррупцию.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Карина Щадина, психолог частной практики:

— Современные чат-боты обучены на наших данных. Именно поэтому они создают мощную иллюзию такого понимания и мудрости. Они адаптируются под стиль общения, проявляют эмпатию или ее симулируют и не осуждают человека за тот или иной поступок. Отсюда и выходит эффект «всевидящего Ока», который всех так поражает.

Пресс-секретарь лидера государства Дмитрий Песков в свою очередь рассказал, что президент России Владимир Путин не пользуется искусственным интеллектом в своей работе. При этом, по его словам, ИИ применяется для обеспечения деятельности президента, в том числе при подготовке прямой линии, а также для обработки миллионов обращений от россиян.