Как распознать маньяка и что делать, если вы остались с ним один на один

Журналисты, следователи и просто обыватели часто спрашивают докторов: «Вот это маньяк-убийца, у него же была мания?» — и этот вопрос отражает глубокое и опасное заблуждение, укоренившееся в массовой культуре. Важно понимать: термин «маньяк» не является диагнозом, а проявления истинной мании редко имеют прямое отношение к криминальному поведению, которое в быту называют «маньяческим». Что это за поведение и как быть, если вы столкнулись с таким человеком, рассказал «Вечерней Москве» главный врач клиники ментального здоровья «Аксона», психиатр Эдуард Холодов.

Маниакальное расстройство в психиатрии

Мания — это не синоним одержимости или желания убивать. Мания — это фаза биполярного аффективного расстройства (БАР), характеризующаяся патологически повышенным, экспансивным или раздражительным настроением.

Ключевые симптомы маниакального эпизода (согласно МКБ-10)

Повышенное настроение (гипертимия)

Это черта человека или состояние, при котором он постоянно находится в хорошем, приподнятом настроении, часто с избыточной энергией и активностью. Это неадекватная обстоятельствам радость, эйфория, ощущение «потока счастья». В тяжелых случаях может доходить до «мании величия».

Повышенная двигательная и речевая активность

Человек не сидит на месте, много жестикулирует, говорит быстро, громко, перескакивает с темы на тему — у него идут «скачки идей».

Снижение потребности во сне

Пациент спит два–три часа в сутки и чувствует себя бодрым, полным сил.

Повышенная отвлекаемость

Внимание легко переключается на незначительные, нерелевантные стимулы.

Завышенная самооценка и идеи величия

Больной может считать себя великим изобретателем, пророком, бизнес-гением, способным решить мировые проблемы.

Расторможенность влечений

Это тот самый симптом, который чаще всего путают с «маньяческим» поведением. Он проявляется в:

беспорядочных половых связях — человек может легко вступать в случайные, часто опасные связи, не задумываясь о последствиях;

финансовой расточительности — пациент совершает необдуманные крупные покупки, берет кредиты, раздает деньги незнакомцам;

злоупотреблении психоактивными веществами — алкоголь, наркотики могут использоваться для усиления ощущений;

грубом, фамильярном поведении.

В тяжелой стадии могут развиться бред, убежденность в своих сверхспособностях, мания преследования и галлюцинации, например голоса, одобряющие его «великие» поступки.

Где связь с «маньяками»

Связь здесь опосредованная и кроется не в мании как таковой, а в ее сочетании с другими, более глубокими личностными нарушениями.

Человек в состоянии мании крайне импульсивен и утрачивает способность к критической оценке своих действий. Допустим, у пациента есть скрытое, глубоко укорененное агрессивное или садистическое влечение. В нормальном состоянии его сдерживают социальные нормы, мораль, страх наказания. В маниакальной фазе все эти «тормоза» отказывают.

Пример из практики

Пациент Н., 32 года, с диагнозом «БАР». В маниакальной фазе на фоне идей величия («я — мессия, очищающий мир от грешников») и расторможенности влечений совершил нападение на человека, которого считал «воплощением зла». Его действия были не планируемыми, а импульсивными, результатом бредового мышления и утраты контроля. Это не был серийный маньяк в криминальном понимании — это был тяжелобольной человек в острой фазе психического расстройства.

Маниакальное состояние у близкого

Когда ваш знакомый или родственник находится в маниакальной фазе, общение с ним напоминает ходьбу по минному полю. Его энергия заряжена не созиданием, а разрушением, и ваша первоочередная задача — не перевоспитать его, а безопасно пережить этот шторм. Есть несколько ключевых рекомендаций.

Главный принцип: ваша безопасность — это приоритет № 1

Помните: вы имеете дело не со злой волей, а с биохимическим сбоем в мозге. Человек не контролирует свое состояние. Его поведение непредсказуемо, а эмоции — как оголенный провод. Ваша задача — не стать заземлением для этого разряда.

Что делать при контакте: тактика «спокойного щита»

Деэскалация — ваш лучший друг. Не спорьте с бредом. Если человек утверждает, что он гениальный изобретатель или что ему подвластны мировые финансы, не пытайтесь его переубедить. Это бесполезно и вызовет лишь вспышку раздражения. Используйте технику «отражения и перенаправления»: «Я вижу, ты полон идей и энергии. Это важно. Давай обсудим конкретные шаги, когда ты будешь готов».

Избегайте эмоционального вовлечения

Не поддавайтесь на провокации, не показывайте страх или гнев. Ваше спокойствие — это якорь в его хаосе. Говорите тихо, медленно, уверенно.

Снижайте стимуляцию

Выключите громкую музыку, телевизор, уберите лишних людей из комнаты. Яркий свет, шум и толпа только «подпитывают» манию.

Установите четкие и простые границы

Говорите конкретно о поведении, а не о личности. Не «ты ужасно себя ведешь!», а «если ты продолжишь кричать, мне придется прекратить разговор и выйти из комнаты». Будьте последовательны. Озвучили границу — будьте готовы ее соблюсти.

Предусмотрите финансовые и юридические риски

Это критически важно. По возможности, ограничьте доступ к крупным суммам денег, кредитным картам, документам. Спрячьте ценности.

Если это ваш супруг или супруга и вы ведете общий бюджет, временно усложните процедуру крупных трат (например, требуйте подтверждения от двух владельцев карты).

Не подписывайте под давлением никакие документы, договоры или поручительства.

Чего делать категорически нельзя

Не читайте мораль и не стыдите

Фразы «возьми себя в руки», «опомнись», «тебе должно быть стыдно» абсолютно бесполезны и лишь усугубят агрессию.

Не вступайте в авантюры

Не поддерживайте его грандиозные планы, не соглашайтесь участвовать в сомнительных бизнес-проектах или поездках.

Не оставляйте его наедине с алкоголем или наркотиками

Мания и психоактивные вещества — гремучая смесь, которая почти гарантированно приводит к катастрофе.

Когда пора бить тревогу и вызывать скорую

Ваше вмешательство необходимо, если поведение становится опасным:

прямые угрозы в ваш адрес или в адрес других людей;

агрессивные действия (повреждение мебели, попытки ударить);

высказывания о суициде или самоповреждающее поведение (даже если кажется, что это «для вида»);

попытки уйти из дома глубокой ночью в неподходящей одежде;

состояние, не позволяющее есть, пить и спать несколько дней подряд (риск истощения и делирия).

Как вызывать помощь

Четко опишите диспетчеру скорой помощи поведение, а не диагноз. Не «у него мания», а «он не спал трое суток, ведет себя агрессивно, разбрасывает вещи, выкрикивает угрозы, представляет опасность для себя и окружающих». Это основание для вызова бригады скорой психиатрической помощи.

Ключевой лайфхак: позаботьтесь о себе

Находиться рядом с человеком, у которого есть мания, — это колоссальный стресс. Вы не сможете помочь, если сами сломаетесь.

Найдите «передышку»: договоритесь с другими родственниками о дежурствах.

Обратитесь к психологу или в группы поддержки для родственников людей с БАР.

Помните: вы не причина этой болезни и не можете ее вылечить силой своей любви или аргументов. Ваша роль — быть спасателем, который бросает тонущему человеку спасательный круг в виде специализированной помощи.

Маниакальная фаза рано или поздно закончится. И ваша разумная и спокойная позиция в этот период — это лучший вклад в будущее ваших отношений и скорейшее возвращение близкого человека к нормальной жизни.

Разделить болезнь и зло

Пора развести по разные стороны барьера два понятия, которые общественное сознание упорно смешивает. Мания — это диагноз. Маньяк — это клеймо.

За первым стоит человек, чей мозг предал его, ввергнув в хаос, где нет места здравому смыслу и контролю. Он нуждается в помощи. Второй — ярлык, удобный для газетных заголовков и примитивных сюжетов, который оправдывает наше желание осудить и отстраниться.

Не следует путать бурю в мозгу со злом в душе. Первое — трагедия, второе — преступление. Хладнокровная жестокость — удел иных расстройств, тех, что методично вытравливают из человека совесть, оставляя лишь расчетливую пустоту.

Понимание этой разницы — вопрос не только медицинской грамотности, но и общественной безопасности. Пока мы будем лечить преступников и наказывать больных, мы не сдвинемся с места. Пришло время смотреть в корень, а не довольствоваться смутными очертаниями.

