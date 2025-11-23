Эксперт объяснил сложности при принятии решений

Человек вынужден делать выбор на основе собственного «багажа знаний», которого может быть недостаточно.

В ситуациях «жизни и смерти» организм действует бессознательно. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала профессор бизнес-практики Московской международной высшей школы бизнеса, эксперт по развитию лидеров Наталья Лебедева.

«Сложно принимать решения, потому что у нас появилась свобода выбора. Есть решения, которые связаны с угрозой жизни и смерти, и там всё немного просто. Это бессознательная наша реакция. Это фактически те ситуации жизненные, где организм умеет справляться и мобилизовать себя. Но как только ситуация не связана с вопросом жизни и смерти, то ты должен сам думать и анализировать. Понятно, что мы учимся в течение жизни. Мы делаем какие-то выводы из предыдущего опыта. И тяжелее, конечно, ситуации, когда у вас не было предыдущего опыта. А это обычно какие-то новые проекты. И эта определённость совсем не способствует. Багаж знаний — это здорово, когда он есть, поэтому решения там будут проще. Но вопрос выбора всегда неоднозначен».

