Психолог объяснил, почему шопинг становится зависимостью

Иногда хобби превращается в проблему. Психолог Екатерина Каталина рассказала, почему любовь к шопингу может стать зависимостью.

«Шопоголик зависим от возможности покупать. Он постоянно думает о шопинге, покупки становятся единственно эффективным способом снять стресс. Если шопоголик долго не появляется в магазине, он становится раздражительным, у него резко портится настроение и пропадает мотивация заниматься повседневными делами. Ещё один важный признак шопоголизма – невозможность экономить. Траты на второстепенные вещи могут значительно превышать уровень дохода», — объяснила эксперт.

Каталина подчеркнула, что заказывать товары сегодня — дело нескольких секунд. Такое быстрое удовольствие от покупки вызывает столь же быстрое привыкание и у подростков, и у взрослых, чаще у женщин. Часто решить проблему шопоголизма можно, работая с психологом.