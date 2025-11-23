В России начали предлагать курсы лечения от шопоголизма: за четыре консультации стоимостью от 20 до 40 тысяч рублей пациентов обещают избавить от этой проблемы. «Вечерняя Москва» выяснила, стоит ли доверять подобным заявлениям.

Совершаете покупки при любом упадке настроения? Испытываете потребность регулярно мерить новую одежду или заказывать что-то с маркетплейсов, при этом часто возвращаете товары назад, потому что они вам не так нужны, как вы думали? Предпочитаете в свободное время курсировать по торговым центрам, без цели найти что-то конкретное? Возможно, все это признаки шопоголизма.

Такими покупками человек пытается получить быстрый дофамин: это ведь проще, чем, например, заняться спортом или пробежать стометровку, — рассказывает «Вечерней Москве» психиатр Елена Миронова.

Как бы забавно это ни звучало на первый взгляд, но шопоголизм — это настоящая зависимость, лечиться от которой точно нужно.

Проблема усугубляется тем, что в современном мире распространена культура потребления: нормой стали частые покупки вещей, которыми попользуются пару раз от силы. Из-за этого выявить у себя симптомы проблемы может быть сложно: все ведь что-то себе покупают, — отмечает эксперт.

Но если вдруг человек заметил за собой некоторые странности, ему стоит обратиться за помощью.

Но я бы не рекомендовала идти в клиники, которые рекламируют свои услуги словами «авторская методика». Не стоит предоставлять свою психику для испытаний этой самой программы, — отмечает психиатр.

В некоторых случаях побороть страсть к бесконтрольным покупкам можно самостоятельно. Перед приобретением новой вещи стоит задать себе вопрос: хотите ли вы ее купить или она вам необходима? Только если вы ответите на вопрос, зачем вам нужна вещь, — можно ее взять.

Кроме этого, можно найти себе хобби, которым получится заниматься в свободное время вместо походов по магазинам. А еще — поставить себе масштабную цель и копить на нее, отказываясь от ненужных трат.

Обратиться перед этим к врачу все же стоит. Иногда шопоголизм — это симптом, за которым скрываются более серьезные проблемы в психике, для которых потребуется лечение, — добавляет Елена Миронова. — В принципе, побороть шопоголизм за несколько сеансов ускоренной психотерапии возможно. Но выбирать специалиста и клинику нужно очень внимательно.

