Психолог рассказала, как перестать вступать в нездоровые отношения

Обычно причиной всему страх одиночества. Психолог Юлия Винокурова рассказала, как перестать вступать в нездоровые отношения. Она посоветовала прорабатывать внутренние барьеры и учиться искать счастье в самом себе.

«Если человеку тяжело из-за одиночества, значит, у него не закрылись какие-то потребности, и он перекладывает их на других людей. Когда ты ходишь с протянутой рукой, к тебе притягиваются либо манипуляторы, либо люди, которые сами в дефиците. И тогда вы — два несытых человека — сталкиваетесь с пустотой», — посоветовала эксперт.

Кроме того, Винокурова предложила смещать фокус на самореализацию, спорт, общение и путешествия. Важно заполнять душевную пустоту, чтобы не вызывать у себя потребность в поиске счастья с токсичным партнёром, который только усугубит ситуацию.