Что делать если мужчина в паре начал «скуфеть»

Доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова в беседе с «Газетой.ру» посоветовала девушкам не обвинять своего мужчину в том, что он превращается в «скуфа».

По словам психолога, нужно проанализировать обстановку в паре и проявить интерес к его внутреннему миру.

«Прежде всего, давайте откажемся от обвинительной позиции. Мужчина редко «становится скуфом» намеренно. За этим обычно стоит хронический стресс, профессиональное выгорание, кризис «середины жизни» или банальная эмоциональная и физическая усталость. Мужское воспитание в нашем обществе часто запрещает открытое проявление слабости и тревоги. Вместо этого мужчина уходит в «эмоциональный кокон»: его реакции упрощаются, интересы сужаются до базовых потребностей (работа, дом, отдых у экрана), а энергия тратится только на поддержание статус-кво», — делится психолог.

Булгакова также не рекомендует «расшевелить» его силой — это вызовет только сопротивление. Она советует начать с анализа обстановки в паре: когда в последний раз вместе пробовали что-то новое, часто ли выражаете интерес к его внутреннему миру, не связанному с бытом и т. д.

Вместо обвинения мужчины, лучше добавить в отношения новые элементы.