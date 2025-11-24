Психолог рассказала, что делать если мужчина в паре начал «скуфеть»
Доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова в беседе с «Газетой.ру» посоветовала девушкам не обвинять своего мужчину в том, что он превращается в «скуфа».
По словам психолога, нужно проанализировать обстановку в паре и проявить интерес к его внутреннему миру.
«Прежде всего, давайте откажемся от обвинительной позиции. Мужчина редко «становится скуфом» намеренно. За этим обычно стоит хронический стресс, профессиональное выгорание, кризис «середины жизни» или банальная эмоциональная и физическая усталость. Мужское воспитание в нашем обществе часто запрещает открытое проявление слабости и тревоги. Вместо этого мужчина уходит в «эмоциональный кокон»: его реакции упрощаются, интересы сужаются до базовых потребностей (работа, дом, отдых у экрана), а энергия тратится только на поддержание статус-кво», — делится психолог.
Булгакова также не рекомендует «расшевелить» его силой — это вызовет только сопротивление. Она советует начать с анализа обстановки в паре: когда в последний раз вместе пробовали что-то новое, часто ли выражаете интерес к его внутреннему миру, не связанному с бытом и т. д.
Вместо обвинения мужчины, лучше добавить в отношения новые элементы.
«Измените формат общения. Вместо упреков «ты стал скуфом», «у тебя пивное брюшко», «ничего, кроме игр, тебя не интересует» используйте «Я-высказывания»: «мне не хватает наших старых бесед», «я скучаю по тому, как мы вместе смеялись над чем-то новым». Это снимает обвинительный тон и переводит диалог в плоскость ваших чувств и потребностей. Рутина — главный враг страсти. Не ждите, что он сам предложит прыгнуть с парашютом. Начните с малого, но значимого: запишитесь вместе на курсы танцев, погуляйте вечером, без телефонов. Совместное преодоление легкого стресса и получение новых впечатлений отлично оживляют отношения. Вернитесь к истокам. Вспомните, что вас сблизило в начале отношений? Какая музыка, фильмы, темы вас увлекали? Попробуйте бережно вернуть эти элементы в вашу реальность», — делится психолог Екатерина Булгакова.