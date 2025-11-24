Как пахнут мужчины-доминанты

Новое исследование Университета Виктории (Канада), опубликованное в журнале Evolution and Human Behavior, показало, что запах человеческого тела может быть тонким сигналом социального статуса. Мужчины с более высоким уровнем тестостерона выделяют аромат, который другие воспринимают как признак доминирования. Эти сигналы действуют почти незаметно, но помогают окружающим оценивать положение человека в социальной иерархии.

«Человеческое обоняние до сих пор изучено плохо, хотя через него мы постоянно получаем информацию. Мы хотели понять, несет ли запах сигнал о статусе, поскольку тестостерон связан с поведением, направленным на получение власти», — говорит Марлиз Хофер, ведущий автор исследования.

Доминирование и престиж

Статус в человеческих группах формируется двумя путями. Доминирование связано с физической силой, контролем и запугиванием, престиж — с уважением к знаниям, умениям и личным качествам. Визуальные и голосовые признаки давно изучены: широкая поза, прямые плечи или низкий голос сигнализируют о лидерстве. Новое исследование добавляет к этому еще один канал — запах.

«Эффект запаха не так очевиден, как поза или голос, но он действует на подсознательном уровне», — отмечают авторы.

Как проводили эксперимент

Ученые отобрали 74 мужчин средний возраст которых составлял 22 года. В течение 24 часов они носили чистые хлопчатобумажные футболки и избегали продуктов с резким запахом, алкоголя, курения и косметики. Так ткань впитывала естественный аромат тела. Одновременно сдавали образцы слюны для измерения уровня тестостерона.

Затем 797 участников, мужчины и женщины, оценивали запахи. Они должны были указать, насколько человек, носивший футболку, казался доминирующим или авторитетным, а также оценить интенсивность и привлекательность запаха.

Результаты

Анализ показал, что мужчины с высоким тестостероном пахнут сильнее и воспринимаются как более доминирующие. Эффект сохранялся даже после учета интенсивности запаха, что говорит о том, что запах несёт информацию о власти, а не просто о сильном аромате.

«Запах сообщает о власти, но не о привлекательности», — поясняет Хофер.

Престиж запахом не передавался, что соответствует эволюционной теории: доминирование — более первичная, биологически основанная стратегия, а престиж — социально обусловленная характеристика, которую люди демонстрируют через навыки, знание или влияние.

Важные наблюдения

Самооценка мужчин не предсказывала, как их запах воспринимают другие. Пол оценщика также не влиял на результат: мужчины и женщины одинаково воспринимали запахи доноров с высоким тестостероном как признак доминирования.

«Мы ожидали, что женщины будут чувствовать запахи сильнее, так как у них более развито обоняние, но эффекта различий не оказалось», — говорит Хофер.

Ученые подчеркивают, что эффект небольшой. Запах — лишь один из множества сигналов статуса, и в повседневной жизни на восприятие влияют также поза, голос, мимика и контекст.

Биологическая основа

Тестостерон влияет на апокриновые железы и выработку кожного сала, что формирует запах. Более густые волосы подмышек могут усиливать аромат, предоставляя бактериям больше поверхности для работы. Возможна комбинация гормональных и микробных факторов.

Ученые планируют изучить взаимодействие тестостерона и кортизола, поскольку их соотношение лучше предсказывает агрессивное поведение. Вероятно, «аромат доминирования» выражен сильнее у мужчин с высоким тестостероном и низким кортизолом.

Социальные последствия

Хофер обращает внимание на последствия потери обоняния, которая стала массовой во время пандемии COVID-19:

«Потеря запаха лишает людей части социальной информации. Мы хотим понять, как это влияет на коммуникацию и социальные взаимодействия, и разработать способы поддержки людей с нарушениями обоняния».

Исследование объединяет эндокринологию, химию и психологию, показывая, что люди способны воспринимать едва заметные химические сигналы, формирующие восприятие доминирования. Хотя эффект ограничен, запах является дополнительным каналом социальной информации, который действует за пределами сознания и дополняет визуальные и голосовые сигналы при оценке статуса.