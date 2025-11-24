Как справиться с предновогодним стрессом

Ноябрьское чувство опустошенности и разочарования – это не просто сезонная хандра, а сложный психологический феномен, вызванный предпраздничным стрессом. Справиться с ним поможет упражнение с блокнотом, рассказала «Газете.Ru» психолог, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина.

«Короткий световой день и приближение конца года запускают в нас механизм подведения предварительных итогов. И здесь мы сталкиваемся с классическим когнитивным искажением: наш мозг склонен сравнивать свои «закулисные» будни с «парадной» версией жизни других людей, которую мы видим в социальных сетях. На фоне этого и активируется «синдром самозванца» – устойчивое чувство, что твои успехи случайны, ты не заслуживаешь своего положения и вот-вот тебя разоблачат», – объяснила психолог.

По ее словам, вопреки распространенному мнению, ноябрь – это не время «доживания» до нового года, а идеальная возможность для мягкой перезагрузки.