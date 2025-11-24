Женщины поделились впечатлениями от отношений с мужчинами моложе себя

Три женщины, встречающиеся с мужчинами значительно моложе себя, рассказали об истинном отношении к таким романам. Об этом они поговорили с HuffPost.

© Lenta.ru

Так, создательница подкаста «Советы по сексу для пожилых» Сюзанна Ноубл заявила, что отношения с молодым мужчиной приятно отличались от отношений, которые у нее были раньше. Однако женщину не покидало ощущение, что окружающие считают их пару странной, так как разница в возрасте была очень заметна.

«Когда меня называли пумой, а его самого той-боем, было утомительно. Это отчасти стало причиной того, что эти отношения в конце концов закончились», — призналась она.

Лесли Морган, автор книги «Голая правда», также столкнулась с осуждением, когда начала встречаться с молодыми мужчинами, но продолжила общаться с ними. По словам Морган, свидания с ними помогли ей осознать, насколько на самом деле она свободна. В таких отношениях ее привлекает отсутствие обязательств и необходимости планировать совместное будущее.

Сексолог Памела Мэдсен, которая также завела роман с молодым мужчиной, заявила, что благодаря новому любовнику вновь ощутила себя сексуальной, сильной и красивой.

«Я чувствовала себя избранной. И не просто избранной ― меня воспринимал как равную тот, кого я находила невероятно сексуальным, умным и динамичным», ― подчеркнула она.

Кроме того, молодой партнер привнес в жизнь Мэдсен новую музыку, искусство и взгляды на мир.

Ранее психолог Алессандра Араужо назвала минусы отношений с большой разницей в возрасте. По ее словам, у таких партнеров могут быть разные жизненные цели, интересы и уровни энергии.