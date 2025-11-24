Как психология поможет вам получить больше удовольствия от еды

Часто кажется, что вкус еды зависит от её ингредиентов и способов приготовления. Но на самом деле всё гораздо сложнее. На то, насколько приятна пища, влияют также наши эмоции, ожидания и даже люди, сидящие рядом с нами.

© Ferra.ru

Обычно во время приёма пищи мы параллельно что-нибудь смотрим. Такое безобидное действие мешает нам "услышать" сигналы организма. Исследование 2011 года показало, что люди, которые играли во время обеда в компьютерную игру, после этого ощущали себя менее сытым, хуже помнили о приёме пищи и чаще перекусывали.

© Dr. Roseann Capanna-Hodge

Кроме того, замедление приёма пищи улучшает наше сенсорное восприятие. Неожиданно помидор становится для нас пикантным и сочным, а шоколад - насыщенным и бархатистым на вкус.

Удивительно также, но когда мы ощущаем себя в безопасности, еда кажется нам вкуснее. Всё потому, что в такие периоды в мозге вырабатываются гормоны радости дофамин и серотонин.

На вкусовые ощущения влияют и другие факторы: например, подача блюда или наше обоняние. В ходе исследования 2024 года учёные обнаружили, что привлекательность десерта зависела от формы, размера и цвета тарелки. А когда во время другого эксперимента участникам зажимали носы, сладкий напиток казался им менее приятным и насыщенным. Так что получать удовольствие можно даже от самой простой еды. Главное - знать, как её подать.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.