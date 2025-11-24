Ученые выяснили, какие подарки раздражают людей

Согласно результатам нового исследования FIU Business, подарки с благими намерениями (чаи для похудения или фитнес-абонементы) могут восприниматься другими людьми неправильно. Это в конечном итоге приведёт к тому, что они будут оставлять в Интернете негативные отзывы, ухудшая тем самым репутацию брендов.

Новая научная работа Линнеи Чепмен, доцента кафедры маркетинга и логистики Университета Флориды (FIU), и Фарнуш Решади из Вустерского политехнического института, показала: подарки, направленные на самосовершенствование, часто вызывают негативные чувства у получателя. Это часто отражается и на дальнейшем поведении человека.

Всего эксперты провели пять экспериментов. В них приняли участие в общей сложности 1340 человек. Специалисты сравнивали реакцию людей на товары для самосовершенствования и на нейтральные аналоги. Например, это были чай для похудения «Get Lean», календарь «Навыки общения» и многое другое.

По итогу во всех сценариях те, кто получил подарок для саморазвития, оценили его ниже, высказались о нём менее позитивно или с большей вероятностью согласились с негативными отзывами о нём. Однако когда они приобретали эти же товары для себя, этот эффект исчезал.

Получается, что на самом деле многие получатели подарков перенаправляют своё разочарование в них на продукт и бренд, используя для этого онлайн-обзоры.

Результаты проведённого исследования опубликованы в Journal of Retailing.