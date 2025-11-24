Психолог назвал повышенную раздражительность признаком инфантилизма

Неумение контролировать эмоции приводит к мгновенным аффективным реакциям.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Елена Соловьёва.

«Раздражительность — это тоже признак инфантилизированной психики. Это неумение коммуницировать с эмоциями. Ребёнку с эмоциями взаимодействовать очень тяжело. А инфантилизированная часть психики очень привязана к детским реагированиям. Поэтому, как только человек сталкивается с какой-то эмоцией, отрегулировать, проанализировать не может и моментально вспыхивает аффект. Поэтому повышенная раздражительность тоже свидетельствует о том, что вы не можете переработать устройство взрослого мира, и вы так раздражаетесь и триггеритесь».

Ранее Соловьёва предупредила о негативных последствиях длительного отчаяния. Долгое пребывание в таком состоянии опасно для здоровья. В подобной ситуации человеку необходима профессиональная помощь, отметила психолог.