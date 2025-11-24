Психолог объяснил, почему не стоит возвращаться к бывшим партнерам

Воссоединение с бывшими партнерами не сулит ничего хорошего, если только не была проведена серьезная работа над мышлением и общими целями. Об этом НСН заявила семейный психолог Надежда Резенова.

Воссоединение с бывшими партнерами может быть полезным, если у пары не было токсичных отношений — просто партнеры не были готовы к ответственности, сообщило американское издание Vice. Резенова заявила, что гармоничные отношения с бывшими практически невозможны.

«Если была проведена личная терапевтическая работа, когда бывшие партнеры после расставания жили отдельно, если немного поменялось мышление, если пришло осознание, что есть какие-то общие цели, то воссоединение возможно. Но я такой возврат рассматриваю под большим вопросом, тем более, если нет общих ценностей и целей, если в отношения никто не вкладывался. Я не знаю удачных случаев возвращения к бывшим: либо люди терпят друг друга ради детей, положения, финансового обеспечения и продолжают страдать, либо сходятся-расходятся впоследствии. Это касается как семей, так и тех, кто состоит в гражданском браке», — сказала Резенова.

Собеседница НСН добавила, что возвращение к бывшим партнерам может омрачиться страхами и тревогами.

«В отношениях со старыми партнерами могут проявиться небезопасность, тревога, страхи. Может быть, он или она уже попробовали новые отношения. Отмечу, что прежде чем расходиться, надо тысячу раз подумать. Мы не просто так притягиваемся друг к другу. Брак иногда может завершаться тогда, когда мы решили какую-то задачу, чтобы этого не произошло, можно ставить дальнейшие цели и на новом уровне осознанности понимать, чего хотеть и в какую сторону вместе смотреть. Этой работой, к сожалению, мы занимаемся редко и приходим к ней только на грани разрыва», — подытожила она.

