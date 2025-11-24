Оргазм на блюдечке: как питание влияет на сексуальное желание

Путь к удовольствию лежит через желудок: несколько измененная расхожая истина звучит провокационно, но в этом есть простая физиологическая логика. Оргазм это не только про желание и настроение. Это гормоны, кровообращение, чувствительность нервных окончаний, состояние сосудов и даже уровень сахара в крови. Когда телу хватает нужных микроэлементов и энергии, оно легче откликается на прикосновения, быстрее расслабляется и глубже проживает удовольствие. Речь не о чудо-продуктах из разряда мифологии, а о конкретных веществах, которые реально участвуют в синтезе гормонов, улучшают приток крови и усиливают телесную реакцию. Нутрициолог Элина Королева рассказала о продуктах, которые стоит включить в рацион, если хочется большего уровня ощущения и отклика тела.

Темный шоколад

Качественный темный шоколад с высоким содержанием какао это не просто десерт для настроения. Он стимулирует выработку серотонина и дофамина, тех самых гормонов радости и возбуждения.

«Кроме того, в нем есть фенилэтиламин, который усиливает влюбленность, ощущение близости и повышает чувствительность. Шоколад мягко расслабляет тело и одновременно делает его более восприимчивым к удовольствию, главное выбирать варианты без лишнего сахара и ароматизаторов», — объясняет врач.

Авокадо

Его не зря называют фруктом любви. Он богат полезными жирами, которые необходимы для синтеза половых гормонов, включая эстроген и тестостерон. В авокадо также много витамина E, который напрямую связан с состоянием кожи, слизистых и чувствительности тканей, он улучшает кровообращение в области малого таза, а это один из ключевых физиологических факторов оргазма. Плюс он стабилизирует уровень сахара в крови, а значит убирает резкие эмоциональные и энергетические скачки.

Гранат

Этот сочный плод оказывает выраженное влияние на сосудистую систему, он расширяет сосуды, улучшает ток крови и насыщение тканей кислородом.

«Это напрямую связано с качеством физического возбуждения и интенсивностью ощущений. Исследования показывают, что гранатовый сок способен повышать уровень тестостерона и улучшать либидо как у мужчин, так и у женщин. Это тот самый фрукт, который усиливает внутренний огонь совершенно буквально», — подчеркивает нутрициолог.

Устрицы, жирная рыба и морепродукты

Это отменные источники цинка, селена и омега−3 жирных кислот. Цинк особенно важен для выработки половых гормонов и общего сексуального отклика организма. Омега−3 улучшает работу нервной системы и снижает хроническое воспаление, которое часто блокирует чувствительность тела. Морепродукты делают организм более энергичным, а нервную систему более отзывчивой к удовольствию.

Острый перец чили

Не самый часто упоминаемый афродизиак, но очень полезный. Небольшое количество острой пищи активирует выброс эндорфинов, это те самые природные обезболивающие и одновременно усилители эйфории. Они способствуют расширению сосудов, усиливают пульсацию, разогревают тело и повышают чувствительность кожи. Острый перец заставляет организм ускорять кровоток и дыхание, а это физиологически очень хорошо приближает к пику наслаждения. Главное, конечно, не переусердствовать, чтобы удовольствие не перешло в дискомфорт.