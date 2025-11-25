Любителей секса в воде предупредили о рисках

Сексолог Камила Джентиле заявила, что заниматься сексом в воде недопустимо. Она предупредила любителей интима в таком необычно месте о рисках для здоровья в программе Melhor da Noite, пишет издание Band.

Джентиле объяснила, что во время секса в воде презерватив не может гарантировать защиты от нежелательной беременности и заболеваний, передающихся половым путем. Что касается бассейнов, по словам специалистки, содержащийся в них хлор приводит к нарушению pH-баланса интимной зоны, из-за чего она становится уязвимой к инфекциям.

Кроме того, продолжила она, бактерии, присутствующие в водной среде, негативно сказываются на здоровье. К тому же вода, будь то пресная или соленая, удаляет естественную смазку. Это чревато возникновением микротравм во время секса, а любые повреждения кожи являются воротами для различных патогенов, добавила Джентиле.

