Какие мужские типажи пользуются популярностью у девушек

19 ноября в мире отмечали Международный мужской день. «Вечерняя Москва» собрала самые популярные среди молодых москвичек типажи мужчин и разобрала их с психологом Ольгой Латынцевой.

Предприимчивые девушки придумали классификацию даже для мужчин, разделив их на несколько основных категорий. Каждая из них обладает своими уникальными особенностями характера и чертами внешности.

Вот так харизма

Самый популярный тип мужчин — «ugly hot», или «непривлекательный, но горячий мужчина». Чаще всего к такому типажу относят тех, кто не подходит под классическое описание «настоящего мужчины», но все равно остается привлекательным для женщин, потому что обладает сумасшедшей харизмой и интеллектом. Ярким примером может служить актер Калеб Лэндри Джонс, который не так недавно ворвался в сердца молодых девушек, сыграв графа-дракулу, и Бенедикт Камбербэтч, популярный своей ролью Шерлока Холмса.

Такие мужчины привлекают девушек с точки зрения биологии. Они обладают нетипичной красотой, зато берут харизмой и умом. Девушки понимают, что красота с годами уйдет, а эти черты характера останутся до глубокой старости, — считает Ольга Латынцева.

Крысиные истории

Второй популярный типаж — «rat boy», что обозначает наличие крысиных черт лица у мужчин. К «крысиным мальчикам» можно отнести «краша» молодежи российского актера Марка Эдельштейна и миловидного Тимоти Шаламе.

Они пользуются привилегиями за счет своей «непохожести» на остальных. Многим уже приелись классические образы сильных мужчин, поэтому они хотят чего-то более яркого.

Любительницы хардкора

«Мужчинами-доберманами» называют тех, кто имеет жесткий характер, очень брутальную внешность. Эдакий «супермен», который решит любой твой вопрос и обязательно защитит, но будет вести себя довольно жестко, поэтому ссор иногда будет не избежать. Например, доберманом можно назвать актера Павла Прилучного.

У нас есть определенные типы привязанностей, например избегающий. Они то приманивают к себе, то отталкивают другого человека. Мне кажется, такой серьезный мужчина может сделать что угодно, но и к грубости во всех планах стоит быть готовой, — отмечает психолог.

На «добермана» также похожи актеры Том Харди и Дэниел Крейг.

Домашний мальчик

«Золотистые ретриверы» — полная противоположность жестким доберманам. Чаще всего это очень мягкий, приятный и спокойный мужчина, с которым можно навсегда забыть об эмоциональных качелях в отношениях. В их число входят Том Холланд и Райан Гослинг. Из российских актеров под описание подходит артист Тихон Жизневский.

С таким можно весь день валяться в кровати, смотреть мелодрамы и есть пончики. Самый мягкий типаж из всех, — говорит Латынцева.

И остальные

Последний популярный типаж — «weird boy». Эти мужчины предпочитают одиночество, они не очень разговорчивые и относятся к тем, кто на шумной вечеринке стоит в сторонке и не участвует в активном диалоге. К ним можно отнести Андрея Максимова.

О вкусах не спорят. Этих ребят выбирают те, кто сам не очень любит оживленное общение. Получается такая пара интровертов, — заключает психолог.

СТАНДАРТЫ ВНЕШНОСТИ В РАЗНЫХ СТРАНАХ

Живот, да побольше!

В африканском племени боди, которое живет в Эфиопии, самыми красивыми мужчинами считаются те, у кого очень большой живот. Племя ежегодно проводит свой конкурс красоты, где они выбирают самого толстопузого красавца. К слову, набирают они вес не только отсутствием физической активности. Мужчинам приходится буквально вливать в себя литры крови и молока, чтобы как можно быстрее нарастить себе огромный живот. Понятно, что с таким животом тяжело передвигаться, но тут на помощь приходят верные жены, которым приходится чуть ли не носить на себе «главу семейства».

Еще одну татуировочку

Туманный Альбион славится модой на мужские татуировки. Именно разрисованные мужчины считаются в Великобритании самыми красивыми. Такие рисунки есть на теле почти каждого пятого жителя страны. Еще англичане должны иметь брутальную бороду — еще один атрибут мужественности.

Манерность присутствует

Самый красивый француз — ухоженный француз. Поэтому эти мужчины славятся своей любовью к уходовым процедурам, они тщательно следят за своими ногтями, ходят на отбеливание зубов и имеют в своем гардеробе множество шарфов, шляп и очков.

Нестандартная мужественность

Турецкие женщины предпочитают мужчин, которые кажутся брутальными, но все еще ухаживают за собой. Одной из самых популярных черт считается проэпилированная мужская грудь, которая скрывается за дорогим костюмом.

За гранью понимания

Еще одно племя, живущее на территории Судана, имеет странные стандарты мужской красоты. Так, они наносят на тело и лицо многочисленные шрамы, которые здесь считаются признаком истинной красоты. Кроме того, процедура обязательна: без нее молодому человеку будет сложно найти себе спутницу жизни.

