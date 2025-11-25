Женщина занялась сексом с незнакомцем и обвинила в этом мужа

Коуч по отношениям Лаура Коллинз дала совет мужчине, жена которого занялась сексом с незнакомцем и обвинила в этом мужа. Письмо читателя и ответ специалистки опубликовало издание Metro.

По словам мужчины, у них с женой двое маленьких детей, он много работает сверхурочно. Из-за этого женщина жалуется на стресс, связанный с необходимостью заниматься бытом в одиночку. Несколько месяцев назад мужчина решил дать ей передышку и отвезти детей к своим родителям на несколько дней.

«Когда мы вернулись, она разрыдалась и призналась, что переспала со случайным парнем, которого встретила на бурной вечеринке с друзьями. Это было настолько опустошающе и ошеломляюще, что я ушел и сейчас живу у друга», — написал мужчина.

Сейчас женщина умоляет мужа о прощении, называя случившееся пьяной ошибкой, но при этом утверждает, что из-за его работы в последнее время чувствовала себя очень одиноко.

«Мне действительно трудно даже разговаривать с ней, хотя в глубине души я все еще люблю ее и хочу помириться. Я также безумно скучаю по детям», — пишет он.

В ответ Коллинз заявила, что считает, что мужчине надо вернуться домой и начать восстанавливать свой брак.

«Никто не говорит, что, работая сверхурочно, вы несете ответственность за случившееся, но вы, похоже, не понимаете, что ваша жена тоже много работает. Возможно, она действительно чувствовала себя заброшенной и недооцененной», — предположила Коллинз.

Коуч уверяет, что многочисленные попытки женщины связаться с мужем действительно означают, что она раскаялась. По словам специалистки, справиться с проблемами в отношениях супругам поможет обращение к семейному психологу.

«Дайте жене и семейной жизни еще один шанс. Детям действительно нужен отец, и, возможно, этот кризис понадобился только для того, чтобы вернуть ваш брак в здоровое русло», — заключила она.

