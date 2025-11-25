Невролог рассказал, как бороться с рассеянностью

Существует пять упражнений с доказанной эффективностью, которые помогают бороться с рассеянностью, рассказала «Газете.Ru» врач-невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Галина Чудинская.

Рассеянность и невнимательность, по словам врача, часто не признак болезни, а следствие перегрузки, нарушения режима, хронического стресса. Чтобы повысить внимание, нужно бороться с этими причинами при помощи нескольких упражнений.

«Первое — медитация осознанности. Cядьте удобно, закройте глаза, сосредоточьтесь на ощущениях дыхания (в носу, груди, животе). Такая медитация должна занимать около 10 минут в день. Примерно через 1–2 месяца улучшается контроль над вниманием, снижается импульсивность. Второе упражнение — «сканер тела». Лежа или сидя, последовательно «сканируйте» тело — от пальцев ног до макушки. Замечайте ощущения в каждой части тела. Это тоже занимает примерно 10 минут в день, а эффект заметен уже через месяц», — объяснила врач.

Третье упражнение — тренировка переключения внимания «Цифры и буквы». Напишите два столбика: слева цифры от 1 до 20, справа буквы от А до Т.