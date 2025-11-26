Психолог Селезнева: чувство контроля указывает на исцеление от прошлых отношений

Возвращение чувства контроля над реакцией и эмоциями является первым признаком того, что человек исцелился после разрыва отношений. Об этом Pravda.Ru рассказала клинический психолог Вероника Селезнева.

Какие признаки указывают на исцеление от прошлых отношений
Кроме того, на исцеление указывает то, что конфликт больше не воспринимается как угроза личности и человек перестает вступать в старые роли, которые закрепились в предыдущем опыте. Личные границы при этом становятся гибкими и точными, когда получается говорить о своих потребностях без агрессии, но и без страха.

Еще один признак — способность снова создавать эмоциональную связь, добавила эксперт.

«Когда я сама переживала сложный разрыв, тело реагировало еще долго — даже когда разум был спокоен. Никакая сила воли не ускоряет этот процесс. Его ускоряет только честность с собой», — заключила Селезнева.

Психологи из Колледжа Святой Схоластики до этого пришли к выводу, что разрывы отношений редко бывают импульсивными: чаще всего это результат продуманного решения, на которое влияют эмоции, убеждения, социальное давление и внутренние установки.

