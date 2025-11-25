Почему нейросети в роли психолога — не лучшая идея

Многие предпочитают «выговариваться» нейросетям: не нужно тратить деньги на психолога или досаждать друзьям своими проблемами. Почему не стоит расценивать переписку с умной технологией как сессию с настоящим психологом? Узнали у специалистов.

© Вести Подмосковья

Основатель Института Адаптивного Интеллекта, кандидат психологических наук Валерий Гут в беседе с изданием «Вести Подмосковья» объяснил, что ИИ-психологи привлекают своей способностью работать без эмоциональных колебаний, обеспечивая стабильную доступную поддержку. В ряде случаев искусственный интеллект проявляет больше эмпатии, чем живой собеседник, поскольку не подвержен обычным человеческим слабостям. Свою роль играет скорость ответа: помощь доступна мгновенно и не требует личной встречи, что особенно ценит молодое поколение.

«Нейросети способны быстро анализировать большие объемы информации и предлагать человеку темы для саморефлексии и лучшего понимания себя. Также они могут подражать стилю общения пользователя, создавая комфортную и персонализированную среду для диалога. Все это помогает преодолеть барьер перед обращением за помощью, особенно тем, кому трудно открыться живому специалисту. Главный недостаток — утрата живого человеческого общения со всеми его тонкими нюансами. Более того, без контроля специалистов и достаточной осведомленности самого пользователя ИИ может навредить. Например, не все понимают разницу между психологом, который помогает психически здоровым людям справляться с жизненными трудностями, и психотерапевтом — врачом, который лечит расстройства, в том числе медикаментозно. Важно помнить, что ИИ-психолог — это скорее вспомогательный инструмент, но никак не полная замена живого специалиста. Критически важны навыки внутреннего осмысления, рефлексии и базовая психологическая грамотность, без которых взаимодействие может быть поверхностным, иллюзорным и даже опасным, как самолечение или тренировки без инструктора», - отметил психолог Гут.

Основатель Института фундаментальной и прикладной психологии Ксения Мосунова подчеркнула, что только специалист-человек поможет точно сформулировать запрос: иногда за лежащим на поверхности находится более глубокое, с чем нужно серьезно разбираться. Цифровой помощник обычно отвечает лишь на тот запрос, который ему предложил пользователь, и не разбирается в возможных подводных камнях проблемы. Кроме того, по набору симптомов он может ошибочно диагностировать тяжелое расстройство и вызвать панику.