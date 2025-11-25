Что будет, если отказаться от соцсетей всего на неделю

Всего лишь неделя «цифрового детокса» в виде сокращения ежедневного использования соцсетей приносит ощутимую пользу психическому здоровью.

© Телеканал «Наука»

В исследовании участвовали 295 добровольцев в возрасте от 18 до 24 лет, которые согласились на временный перерыв в использовании соцсетей. Полный отказ им оказался не под силу, в среднем испытуемым удалось сократить ежедневное использование с почти двух часов до 30 минут. Через неделю повели итоги, они опубликованы в JAMA Network Open.

В целом, преобладают положительные изменения:

симптомы тревоги снизились в среднем на 16,1%,

депрессии — на 24,8%,

бессонницы — на 14,5%.

Максимальное улучшение наблюдалось у участников с наиболее выраженной депрессией. При этом уровень одиночества не изменился — возможно, как предположили авторы, потому что социальные платформы играют конструктивную роль в поддержании связей.

Дополнительная мера помощи

Сокращение использования соцсетей «определенно не должно быть терапией первой линии или единственным методом лечения», но может быть эффективной дополнительной мерой, прокомментировал доцент Гарвардской медицинской школы Джон Торус, соавтор исследования.

«Если вы боретесь с проблемами психического здоровья и уже получаете лечение, вероятно, стоит поэкспериментировать, чтобы понять, поможет ли вам сокращение соцсетей чувствовать себя лучше», — посоветовал он.

Вместе с тем доктор Торус призвал с осторожностью интерпретировать результаты как прямое руководство к действию. Участники сами вызвались на «детокс», и изначально у них были минимальные симптомы нарушений, поэтому улучшения не стали разительными. Кроме того, далеко не всем стало лучше, и вообще, наблюдалась «огромная разница в том, как отреагировали разные люди».

«Средние показатели обнадеживают, но точно не отражают всей картины — разброс просто колоссальный», — подытожил психиатр.

Доктор Торус заинтересовался «цифровым детоксом», поскольку многие его пациенты студенческого возраста сообщали о пользе таких перерывов в пользовании соцсетями.

Медик обратился к научной литературе, но найденные там данные показались ему «запутанными» и «противоречивыми». Его команда решила провести исследование с использованием «цифрового фенотипирования» — метода, который собирает информацию о поведении испытуемых в реальном времени с их устройств.

Молодые люди с энтузиазмом откликнулись на участие в исследовании, которое оплачивалось в размере 150 долларов.

«Людям это естественно интересно, и я считаю это хорошим знаком», — объяснил Торус.

Важное открытие

Авторы объяснили улучшение психического здоровья избеганием проблемного поведения в соцсетях, такого как зависимость и негативное социальное сравнение, а не общим сокращением времени у экрана.

Более того, оказалось, что во время эксперимента участники проводили в телефонах в среднем даже чуть больше времени. Это важное открытие, с учетом бурных дебатов о вреде чрезмерного экранного времени для психики.

И действительно, все больше специалистов склоняются к тому, что важнее то, чем молодые люди занимаются в сети, а не сколько времени они там проводят.

Несколько психологов раскритиковали новое исследование за низкое качество — оно не было ни рандомизированным, ни контролируемым, как того требуют высокие научные стандарты.

«Испытуемые знали, какого поведения от них ждут, и, вероятно, просто изменили свои ответы в соответствии с этими ожиданиями», — допустил Кристофер Фергюсон, профессор психологии из Университета Стетсона.

Без сравнения с контрольной группой «эти цифры буквально бессмысленны», добавил он.

«Если мы постоянно твердим людям, что соцсети вредны для них, а перерыв полезен, а затем просим их сделать перерыв и сообщить, как они себя чувствуют, — именно это мы и увидим», — согласна профессор психологической информатики Кэндис Л. Оджерс из Калифорнийского университета.

Простое и бесплатное решение

Вместе с тем перерывы в использовании соцсетей — это «простое и бесплатное решение, которое, судя по всему, приводит к быстрому улучшению», в отличие от психотерапии, эффект от которой может проявиться через недели, заметил главный научный сотрудник Американской психологической ассоциации Митч Принстейн.

«Это решение, которое поможет большинству родителей и самим молодым людям. Меньше пользуйтесь соцсетями, и получите реальный шанс на улучшение самочувствия», — пояснил он.

Сторонники запрета соцсетей, в свою очередь, восприняли эти результаты как еще один аргумент в пользу радикальных мер. Профессор Джин Твенг из Университета Сан-Диего назвала их «очередным подтверждением, что сокращение использования соцсетей может благотворно сказаться на психическом здоровье». По ее мнению, исследование опровергло давний тезис о том, что люди с проблемами психического здоровья просто больше используют соцсети.

Однако для определения продолжительности пользы нужны дополнительные исследования, уверена психолог. «Ключевой вопрос в том, как долго люди смогут поддерживать низкий уровень использования соцсетей. Если они вернутся к старым привычкам, эффект от „детокса“ будет недолгим», — добавила она.

Доктор Торус согласился с необходимостью дальнейших изысканий, однако подчеркнул, что не поддерживает идею полного запрета соцсетей, так как это «может вызвать непредвиденные последствия».