Оптимисты: все, что нужно знать об этих людях

Кто такой оптимист: характеристика и образ мышления
Ученые из Университета Флориды (США) доказали, что оптимизм является одним из основных факторов молодости мозга. Исследователи подчеркивают: здоровые привычки, в том числе позитивное восприятие мира, можно выработать в любом возрасте. «Лента.ру» рассказывает, кто такой оптимист, как им стать и всем ли нужно развивать позитивное мышление.
Что такое оптимизм
С точки зрения психологии, оптимизм — это система мышления, при которой человек интерпретирует сложные ситуации как временные, внешние и ситуативные, а позитивные — как постоянные, внутренние и универсальные, говорит в беседе с «Лентой.ру» основатель Института фундаментальной и прикладной психологии, психолог Ксения Мосунова. Проще говоря, это стиль интерпретации успехов и неудач, который определяет устойчивость к стрессу.
Латинское слово optimus означает «наилучший» — так происхождение термина «оптимизм» объясняет в беседе с «Лентой.ру» психолог и гештальт-терапевт Евгений Черепанов. Сам термин закрепился в философии благодаря немцу Готфриду Лейбницу (1646 — 1716), который утверждал, что «мы живем в лучшем из возможных миров», даже если нам порой кажется иначе.
«Его оппонент, французский писатель и философ Вольтер (1694 — 1778) в романе "Кандид" высмеивал это убеждение, показывая, насколько наивной может быть вера в позитив при полном игнорировании реальности», — Евгений Черепанов, психолог.
В литературе и культуре оптимизм — не всегда про улыбки и легкость, отмечает эксперт. Это, скорее, способность героя не сдаться. Знаменитый писатель Эрнест Хемингуэй писал:
«Человека можно уничтожить, но нельзя победить».
Это и есть зрелый оптимизм — способность продолжать идти вперед, даже когда трудно.
Психология оптимизма
Оптимистическое мировоззрение — не генетическая лотерея: это комплекс установок, который формируется в людях жизненным опытом, травмами и, что самое главное, теми способами, которыми эти травмы перерабатываются, рассказывает «Ленте.ру» кандидат психологических наук, психоаналитик и основатель международной HealthTech-платформы proEgo Дана Янсон.
«Оптимист и пессимист отличаются тем, как каждый из них объясняет причины событий. Психологи называют это атрибутивным стилем», — Дана Янсон, кандидат психологических наук.
Оптимист в силу собственного атрибутивного стиля приписывает успехи себе, своим внутренним качествам и усилиям, а неудачи — внешним, временным и специфическим факторам. Он скажет об успехе: «У меня получилось, потому что я хорошо поработал» (высокая работоспособность — вообще их отличительная черта). А об ошибке: «Я ошибся, потому что не учел один фактор, но в следующий раз я обязательно это исправлю».
Пессимист же, утверждает Дана Янсон, наоборот, склонен приписывать успехи внешним, временным факторам («Мне просто повезло»), а неудачи — себе, своим внутренним качествам, глобальным и постоянным («Я неудачник, ничего у меня не выйдет»).
Оптимисты в силу позитивного отношения к жизни фокусируются на решении проблем, а не на препятствиях. В сложной ситуации такие люди задают себе вопрос: «Что я могу сделать?» вместо «Почему это всегда происходит со мной?».
«Оптимисты проявляют гибкость в восприятии перемен, для них новый опыт — это возможность роста, а не угроза, как это воспринимают пессимисты», — комментирует Ксения Мосунова.
Именно поэтому оптимисты проявляют активность — ими движет вера в лучшее будущее и способность влиять на события. Такие люди редко чувствуют себя пассивными жертвами обстоятельств. И, самое важное, они способны замечать и ценить позитивные моменты хоть в прошлом, хоть в настоящем. Как правило, оптимисты щедры на благодарность — другим людям, миру и себе тоже.
Чем отличается мышление пессимиста и оптимиста
Пессимизм и оптимизм — это полные противоположности, будто два разных человека смотрят на одну и ту же картину, но видят абсолютно разное, говорит Дана Янсон:
Реакция на неудачу
- Оптимист: «У меня не получилось, но я понял, в чем была ошибка. Это временно. В следующий раз сделаю по-другому, учту этот опыт», — оптимист видит в неудаче ценную информацию для корректировки своего курса.
- Пессимист: «Я провалился, потому что я неудачник. Так будет всегда. Смысла нет пытаться, это бесполезно», — пессимист видит в неудаче лишь очередное подтверждение своей неполноценности.
Отношение к возможностям
- Оптимист видит больше положительных моментов, потенциал и перспективы, готов к разумному риску, потому что «если не попробовать, никогда не узнаешь, на что ты способен».
- Пессимист видит в первую очередь риски и ограничения. Предпочитает знакомое, даже если оно некомфортно и давно не радует. Ему ближе поговорка: «лучше синица в руках, чем журавль в небе».
Влияние на будущее
- Оптимист: Своей активностью, верой и упорством он создает больше благоприятных условий для себя. Его позитивные прогнозы тоже часто сбываются, потому что он делает все возможное для этого, не забывая радоваться жизни.
- Пессимист часто сам, своими ожиданиями и бездействием, программирует негативное будущее. Его прогнозы нередко сбываются, но не потому, что мир такой плохой, а потому, что он сам не позволил случиться другому.
Признаки оптимизма
Евгений Черепанов выделяет топ-5 ключевых черт настоящего оптимиста.
- Позитивное мышление: умение видеть хорошее даже в сложных ситуациях.
- Гибкость: не паниковать при изменении обстоятельств, адаптироваться.
- Поиск смысла: даже в неудачах — найти урок, ресурс, возможность.
- Устойчивость к стрессу: после провала — собраться и снова идти к цели.
- Открытость новому: интерес к жизни, идеям и переменам.
Плюсы оптимизма
Устойчивость к стрессу
Склонность к оптимизму или пессимизму влияет на психическое здоровье. Так, оптимисты более устойчивы к стрессу и депрессии, быстрее восстанавливаются после травматических событий. Их психика будто лучше «переваривает» негативный опыт. Они воспринимают неудачу как ценную обратную связь, а не как окончательный приговор. Пессимисты же чаще страдают от тревожных расстройств, хронического стресса, склонны к выгоранию. Их мозг «застревает», выделяя негативные стороны и истощая все внутренние ресурсы, подчеркивает Дана Янсон.
Привлекательность для окружающих
Оптимисты, как правило, притягивают людей. Они излучают энергию, вдохновляют и являются хорошими слушателями, поскольку не «зациклены» на своих негативных мыслях и не ждут неблагоприятного исхода, уверена Дана Янсон.
«С оптимистами легче строить доверительные отношения, так как они более открыты и менее склонны к манипуляциям», — Дана Янсон, психолог.
Успешность в карьере и личной жизни
Концентрация на светлых моментах способствует успеху в карьере и личной жизни: оптимисты более настойчивы, видят благоприятный исход событий там, где другие видят тупик, и как уже было сказано, быстрее восстанавливаются после неудач. Они не боятся пробовать новое и находить решения, что сегодня критически важно в любой динамичной карьере. В личной жизни оптимисты более гибки, готовы к компромиссам и видят потенциал в отношениях, даже если есть сложности.
Крепкое здоровье
Как отмечает Дана Янсон, согласно многочисленным исследованиям, оптимисты живут дольше, реже болеют хроническими заболеваниями и лучше переносят операции. Их мозг менее подвержен хроническому стрессу, что снижает уровень кортизола и значительно укрепляет иммунную систему.
Минусы оптимизма
Игнорирование риска
Чересчур позитивный взгляд может стать причиной ошибок в принятии важных решений. Явление «оптимистического искажения» заставляет верить, что беды минуют лично вас. Это создает иллюзию неуязвимости, что опасно для финансов, карьеры и личной жизни. Например, бизнесмен, игнорирующий статистический риск краха нового дела, оказывается совершенно не готовым к возможной неудаче.
Утрата контакта с реальностью
Существует разница между здоровым и болезненным оптимизмом. Истинные оптимисты принимают реальность, в отличие от иррациональных, которые живут в иллюзиях. Последним грозит глубокое разочарование при столкновении с реальными проблемами.
Проблемы с поддержкой окружающих
Часто оптимисты не умеют проявлять эмпатию, считая страдания других незначительными. Типичные советы вроде «Все решится!» или «Держись бодрее!» выглядят пустыми и обидными. Настоящая помощь заключается в способности искренне выслушать и посочувствовать.
Сокрытие настоящих чувств
Попытка постоянно выглядеть счастливым приводит к накоплению внутренней напряженности. Запрет на проявление негативных эмоций вызывает чувство тревоги и снижает качество жизни. Эмоциональная зрелость подразумевает проживание всех чувств — как приятных, так и болезненных.
Патологический оптимизм
В отдельных случаях крайняя форма оптимизма связана с нарушениями психики, например манией. Гипертрофированная радость и уверенность, не соответствующие тяжелой ситуации, являются сигналом для близких обратиться за консультацией врача.
«Важно понимать: настоящий, здоровый оптимизм — не об иллюзиях и не о "розовых очках". Речь о реалистичном, конструктивном взгляде на трудности — с верой в свою способность влиять на ситуацию», — Евгений Черепанов, психолог.
Как понять, оптимист ли вы
Методику измерения уровня оптимизма разработал психолог Мартин Селигман в книге «Как научиться оптимизму», вышедшей в России в 2013 году. Участникам предлагается выбор из 48 утверждений, причем правильный ответ отсутствует — оценка основана на восприятии человеком причин успеха и неудач. Пессимисты считают провалы собственной виной, успех — случайностью, тогда как оптимисты видят причину неудач в обстоятельствах, не зависящих от них.
Широко используемым инструментом стал Life Orientation Test (LOT), созданный Майклом Шейером и Чарльзом Карвером в 1985 году, применяемый учеными во всем мире, включая Россию. Как поясняет психолог Татьяна Захарцова, тест помогает изучать симптомы профессионального выгорания и стресса, а также способствует диагностике депрессии путем сопоставления самооценки пациента с действительным состоянием. Его применяют в школах для обследований учеников и исследований общего поведения человека.
Онлайн-тесты подобного типа доступны многим пользователям и позволяют предварительно оценить степень оптимизма, однако полная интерпретация результатов требует обращения к специалисту.
Как развивать в себе оптимизм
Оптимизм — не нечто врожденное, а навык, который, можно и нужно тренировать, рассказывает Дана Янсон. Причем речь отнюдь не про подавление негативных эмоций, а скорее про изменение способа их обработки и формирование новых, более адаптивных нейронных связей в мозге.
Практики «смелого» мышления
Переосмысление неудач
Каждый раз, когда происходит что-то негативное, попробуйте задать себе вопросы: «Чему меня это научило?», «Какие новые возможности это открывает, которые я раньше не видел?», «Что я могу сделать иначе в следующий раз, чтобы получить другой результат?».
Ведение «дневника благодарности / успехов»
Ежедневно записывайте три-пять вещей, за которые вы благодарны, или маленьких успехов, которые произошли с вами, даже если день был очень тяжелым. Это удивительно хорошо тренирует мозг видеть позитивные стороны жизни.
Визуализация будущего
Вместо того чтобы по привычке прокручивать негативные сценарии, сознательно представляйте желаемый исход событий и те шаги, которые приведут вас в лучшее будущее.
Практика «Малых рисков»
Сознательно выходите из зоны комфорта в мелочах — например, попробуйте новое блюдо, заговорите с незнакомцем или предложите идею на совещании, которую раньше побоялись бы озвучить. Это отлично тренирует психическую гибкость, уверенность в своих силах и готовность к новому.
Важность окружающей среды и поддержки
Окружайте себя оптимистами
Эмоции и установки очень заразительны. Общение с людьми, которые видят возможности и у которых есть ориентация на решение проблем, буквально меняет наше мышление.
Ищите поддержку
Не стесняйтесь обращаться к друзьям, близким или профессионалам, когда сталкиваетесь с трудностями. Проговаривание проблем — это всегда первый и самый важный шаг к их решению.
«Культивируйте психологическую безопасность: в коллективе это означает создание такой среды, ключевые характеристики которой — отсутствие у людей страха перед ошибками и предложениями идей, а также уверенность в том, что их поддержат, а не осудят», — Дана Янсон, кандидат психологических наук.
Работа с глубинными установками
Психотерапия
Если ваш пессимизм уходит корнями в глубокие детские травмы и стойкие негативные установки, работа с психологом может помочь «перепрошить» эти внутренние программы. Речь не про поверхностное «позитивное мышление», а про глубинное исцеление того самого «внутреннего ребенка», который когда-то боялся быть «плохим».
Осознанность
Практики осознанности помогают отделить себя от своих мыслей, не давая негативным паттернам захватить над вами контроль. Важно развивать самосострадание: будьте добры к себе, когда сталкиваетесь с неудачей так же, как вы поддерживали бы своего лучшего друга.
«Развивайте свой внутренний оптимизм — это самый ценный ресурс, который у вас есть. Он поможет вам не просто надеяться, а действовать», — Дана Янсон, кандидат психологических наук.