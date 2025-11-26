Оптимисты: все, что нужно знать об этих людях

Ученые из Университета Флориды (США) доказали, что оптимизм является одним из основных факторов молодости мозга. Исследователи подчеркивают: здоровые привычки, в том числе позитивное восприятие мира, можно выработать в любом возрасте. «Лента.ру» рассказывает, кто такой оптимист, как им стать и всем ли нужно развивать позитивное мышление.

© Lenta.ru

Что такое оптимизм

С точки зрения психологии, оптимизм — это система мышления, при которой человек интерпретирует сложные ситуации как временные, внешние и ситуативные, а позитивные — как постоянные, внутренние и универсальные, говорит в беседе с «Лентой.ру» основатель Института фундаментальной и прикладной психологии, психолог Ксения Мосунова. Проще говоря, это стиль интерпретации успехов и неудач, который определяет устойчивость к стрессу.

Латинское слово optimus означает «наилучший» — так происхождение термина «оптимизм» объясняет в беседе с «Лентой.ру» психолог и гештальт-терапевт Евгений Черепанов. Сам термин закрепился в философии благодаря немцу Готфриду Лейбницу (1646 — 1716), который утверждал, что «мы живем в лучшем из возможных миров», даже если нам порой кажется иначе.

«Его оппонент, французский писатель и философ Вольтер (1694 — 1778) в романе "Кандид" высмеивал это убеждение, показывая, насколько наивной может быть вера в позитив при полном игнорировании реальности», — Евгений Черепанов, психолог.

В литературе и культуре оптимизм — не всегда про улыбки и легкость, отмечает эксперт. Это, скорее, способность героя не сдаться. Знаменитый писатель Эрнест Хемингуэй писал:

«Человека можно уничтожить, но нельзя победить».

Это и есть зрелый оптимизм — способность продолжать идти вперед, даже когда трудно.

Психология оптимизма

Оптимистическое мировоззрение — не генетическая лотерея: это комплекс установок, который формируется в людях жизненным опытом, травмами и, что самое главное, теми способами, которыми эти травмы перерабатываются, рассказывает «Ленте.ру» кандидат психологических наук, психоаналитик и основатель международной HealthTech-платформы proEgo Дана Янсон.

«Оптимист и пессимист отличаются тем, как каждый из них объясняет причины событий. Психологи называют это атрибутивным стилем», — Дана Янсон, кандидат психологических наук.

Оптимист в силу собственного атрибутивного стиля приписывает успехи себе, своим внутренним качествам и усилиям, а неудачи — внешним, временным и специфическим факторам. Он скажет об успехе: «У меня получилось, потому что я хорошо поработал» (высокая работоспособность — вообще их отличительная черта). А об ошибке: «Я ошибся, потому что не учел один фактор, но в следующий раз я обязательно это исправлю».

Пессимист же, утверждает Дана Янсон, наоборот, склонен приписывать успехи внешним, временным факторам («Мне просто повезло»), а неудачи — себе, своим внутренним качествам, глобальным и постоянным («Я неудачник, ничего у меня не выйдет»).

Оптимисты в силу позитивного отношения к жизни фокусируются на решении проблем, а не на препятствиях. В сложной ситуации такие люди задают себе вопрос: «Что я могу сделать?» вместо «Почему это всегда происходит со мной?».

«Оптимисты проявляют гибкость в восприятии перемен, для них новый опыт — это возможность роста, а не угроза, как это воспринимают пессимисты», — комментирует Ксения Мосунова.

Именно поэтому оптимисты проявляют активность — ими движет вера в лучшее будущее и способность влиять на события. Такие люди редко чувствуют себя пассивными жертвами обстоятельств. И, самое важное, они способны замечать и ценить позитивные моменты хоть в прошлом, хоть в настоящем. Как правило, оптимисты щедры на благодарность — другим людям, миру и себе тоже.

Чем отличается мышление пессимиста и оптимиста

Пессимизм и оптимизм — это полные противоположности, будто два разных человека смотрят на одну и ту же картину, но видят абсолютно разное, говорит Дана Янсон:

Реакция на неудачу

Оптимист: «У меня не получилось, но я понял, в чем была ошибка. Это временно. В следующий раз сделаю по-другому, учту этот опыт», — оптимист видит в неудаче ценную информацию для корректировки своего курса.

Пессимист: «Я провалился, потому что я неудачник. Так будет всегда. Смысла нет пытаться, это бесполезно», — пессимист видит в неудаче лишь очередное подтверждение своей неполноценности.

Отношение к возможностям

Оптимист видит больше положительных моментов, потенциал и перспективы, готов к разумному риску, потому что «если не попробовать, никогда не узнаешь, на что ты способен».

Пессимист видит в первую очередь риски и ограничения. Предпочитает знакомое, даже если оно некомфортно и давно не радует. Ему ближе поговорка: «лучше синица в руках, чем журавль в небе».

Влияние на будущее

Оптимист: Своей активностью, верой и упорством он создает больше благоприятных условий для себя. Его позитивные прогнозы тоже часто сбываются, потому что он делает все возможное для этого, не забывая радоваться жизни.

Пессимист часто сам, своими ожиданиями и бездействием, программирует негативное будущее. Его прогнозы нередко сбываются, но не потому, что мир такой плохой, а потому, что он сам не позволил случиться другому.

Признаки оптимизма

Евгений Черепанов выделяет топ-5 ключевых черт настоящего оптимиста.

Позитивное мышление: умение видеть хорошее даже в сложных ситуациях.

Гибкость: не паниковать при изменении обстоятельств, адаптироваться.

Поиск смысла: даже в неудачах — найти урок, ресурс, возможность.

Устойчивость к стрессу: после провала — собраться и снова идти к цели.

Открытость новому: интерес к жизни, идеям и переменам.

Плюсы оптимизма

Устойчивость к стрессу

Склонность к оптимизму или пессимизму влияет на психическое здоровье. Так, оптимисты более устойчивы к стрессу и депрессии, быстрее восстанавливаются после травматических событий. Их психика будто лучше «переваривает» негативный опыт. Они воспринимают неудачу как ценную обратную связь, а не как окончательный приговор. Пессимисты же чаще страдают от тревожных расстройств, хронического стресса, склонны к выгоранию. Их мозг «застревает», выделяя негативные стороны и истощая все внутренние ресурсы, подчеркивает Дана Янсон.

Привлекательность для окружающих

Оптимисты, как правило, притягивают людей. Они излучают энергию, вдохновляют и являются хорошими слушателями, поскольку не «зациклены» на своих негативных мыслях и не ждут неблагоприятного исхода, уверена Дана Янсон.

«С оптимистами легче строить доверительные отношения, так как они более открыты и менее склонны к манипуляциям», — Дана Янсон, психолог.

Успешность в карьере и личной жизни

Концентрация на светлых моментах способствует успеху в карьере и личной жизни: оптимисты более настойчивы, видят благоприятный исход событий там, где другие видят тупик, и как уже было сказано, быстрее восстанавливаются после неудач. Они не боятся пробовать новое и находить решения, что сегодня критически важно в любой динамичной карьере. В личной жизни оптимисты более гибки, готовы к компромиссам и видят потенциал в отношениях, даже если есть сложности.

Крепкое здоровье

Как отмечает Дана Янсон, согласно многочисленным исследованиям, оптимисты живут дольше, реже болеют хроническими заболеваниями и лучше переносят операции. Их мозг менее подвержен хроническому стрессу, что снижает уровень кортизола и значительно укрепляет иммунную систему.

Минусы оптимизма

Игнорирование риска

Чересчур позитивный взгляд может стать причиной ошибок в принятии важных решений. Явление «оптимистического искажения» заставляет верить, что беды минуют лично вас. Это создает иллюзию неуязвимости, что опасно для финансов, карьеры и личной жизни. Например, бизнесмен, игнорирующий статистический риск краха нового дела, оказывается совершенно не готовым к возможной неудаче.

Утрата контакта с реальностью

Существует разница между здоровым и болезненным оптимизмом. Истинные оптимисты принимают реальность, в отличие от иррациональных, которые живут в иллюзиях. Последним грозит глубокое разочарование при столкновении с реальными проблемами.

Проблемы с поддержкой окружающих

Часто оптимисты не умеют проявлять эмпатию, считая страдания других незначительными. Типичные советы вроде «Все решится!» или «Держись бодрее!» выглядят пустыми и обидными. Настоящая помощь заключается в способности искренне выслушать и посочувствовать.

Сокрытие настоящих чувств

Попытка постоянно выглядеть счастливым приводит к накоплению внутренней напряженности. Запрет на проявление негативных эмоций вызывает чувство тревоги и снижает качество жизни. Эмоциональная зрелость подразумевает проживание всех чувств — как приятных, так и болезненных.

Патологический оптимизм

В отдельных случаях крайняя форма оптимизма связана с нарушениями психики, например манией. Гипертрофированная радость и уверенность, не соответствующие тяжелой ситуации, являются сигналом для близких обратиться за консультацией врача.

«Важно понимать: настоящий, здоровый оптимизм — не об иллюзиях и не о "розовых очках". Речь о реалистичном, конструктивном взгляде на трудности — с верой в свою способность влиять на ситуацию», — Евгений Черепанов, психолог.

Как понять, оптимист ли вы

Методику измерения уровня оптимизма разработал психолог Мартин Селигман в книге «Как научиться оптимизму», вышедшей в России в 2013 году. Участникам предлагается выбор из 48 утверждений, причем правильный ответ отсутствует — оценка основана на восприятии человеком причин успеха и неудач. Пессимисты считают провалы собственной виной, успех — случайностью, тогда как оптимисты видят причину неудач в обстоятельствах, не зависящих от них.

Широко используемым инструментом стал Life Orientation Test (LOT), созданный Майклом Шейером и Чарльзом Карвером в 1985 году, применяемый учеными во всем мире, включая Россию. Как поясняет психолог Татьяна Захарцова, тест помогает изучать симптомы профессионального выгорания и стресса, а также способствует диагностике депрессии путем сопоставления самооценки пациента с действительным состоянием. Его применяют в школах для обследований учеников и исследований общего поведения человека.

Онлайн-тесты подобного типа доступны многим пользователям и позволяют предварительно оценить степень оптимизма, однако полная интерпретация результатов требует обращения к специалисту.

Как развивать в себе оптимизм

Оптимизм — не нечто врожденное, а навык, который, можно и нужно тренировать, рассказывает Дана Янсон. Причем речь отнюдь не про подавление негативных эмоций, а скорее про изменение способа их обработки и формирование новых, более адаптивных нейронных связей в мозге.

Практики «смелого» мышления

Переосмысление неудач

Каждый раз, когда происходит что-то негативное, попробуйте задать себе вопросы: «Чему меня это научило?», «Какие новые возможности это открывает, которые я раньше не видел?», «Что я могу сделать иначе в следующий раз, чтобы получить другой результат?».

Ведение «дневника благодарности / успехов»

Ежедневно записывайте три-пять вещей, за которые вы благодарны, или маленьких успехов, которые произошли с вами, даже если день был очень тяжелым. Это удивительно хорошо тренирует мозг видеть позитивные стороны жизни.

Визуализация будущего

Вместо того чтобы по привычке прокручивать негативные сценарии, сознательно представляйте желаемый исход событий и те шаги, которые приведут вас в лучшее будущее.

Практика «Малых рисков»

Сознательно выходите из зоны комфорта в мелочах — например, попробуйте новое блюдо, заговорите с незнакомцем или предложите идею на совещании, которую раньше побоялись бы озвучить. Это отлично тренирует психическую гибкость, уверенность в своих силах и готовность к новому.

Важность окружающей среды и поддержки

Окружайте себя оптимистами

Эмоции и установки очень заразительны. Общение с людьми, которые видят возможности и у которых есть ориентация на решение проблем, буквально меняет наше мышление.

Ищите поддержку

Не стесняйтесь обращаться к друзьям, близким или профессионалам, когда сталкиваетесь с трудностями. Проговаривание проблем — это всегда первый и самый важный шаг к их решению.

«Культивируйте психологическую безопасность: в коллективе это означает создание такой среды, ключевые характеристики которой — отсутствие у людей страха перед ошибками и предложениями идей, а также уверенность в том, что их поддержат, а не осудят», — Дана Янсон, кандидат психологических наук.

Работа с глубинными установками

Психотерапия

Если ваш пессимизм уходит корнями в глубокие детские травмы и стойкие негативные установки, работа с психологом может помочь «перепрошить» эти внутренние программы. Речь не про поверхностное «позитивное мышление», а про глубинное исцеление того самого «внутреннего ребенка», который когда-то боялся быть «плохим».

Осознанность

Практики осознанности помогают отделить себя от своих мыслей, не давая негативным паттернам захватить над вами контроль. Важно развивать самосострадание: будьте добры к себе, когда сталкиваетесь с неудачей так же, как вы поддерживали бы своего лучшего друга.