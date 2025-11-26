Поможет ли шопоголикам запрет скидок на маркетплейсах

Запрет скидок на маркетплейсах не избавит шопоголиков от импульсивных покупок. Они будут искать низкие цены на других площадках.

Таким мнением в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» поделился Михаил Тетюшкин.

«Те люди, что склонны к импульсивным покупкам, они могут срываться, что называется, с петель и начинать осуществлять вот эти вот импульсивные покупки, стоять в каких-то диких очередях, ломиться, давиться чуть ли не на смерть за вещами, которые не стоят таких колоссальных усилий. И вот этот запрет [скидок на маркетплейсах — прим. ГМ], я не думаю, что как-то принципиально повлияет, если именно с точки зрения психиатрии, что он как-то прямо спасёт от каких-то необдуманных действий. Не это мероприятие, так какое-нибудь другое будет. Всегда, к сожалению, если это уже болезненное проявление, оно, так или иначе, реализуется».

Ранее Минфин заявил, позиция по регулированию способов оплаты на маркетплейсах ещё не сформирована. Ведомство проводит совещание по данной теме, рассматривается её экономическая сторона, рассказал замминистра Иван Чебесков. По его словам, нет задач поддержать либо кредитные учреждения, либо торговые площадки, есть задача найти сбалансированный подход с точки зрения госполитики.

20 ноября стало известно, что «Сбер», ВТБ, Т-Банк, «Альфа-Банк» и Совкомбанк направили в ЦБ, Госдуму и правительство письмо с предложением запретить маркетплейсам применять скидки при оплате товаров картами аффилированных с ними банков.