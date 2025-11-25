Психолог рассказала о причинах стремления купить люксовое авто

Психолог Елена Русакова рассказала, что нередко стремление купить люксовый автомобиль воспринимается как символ успеха, статуса и состоятельности.

«Люди видят у своих друзей, родственников, коллег, знакомых дорогие машины и чувствуют, что им тоже нужна такая, потому что они хотят быть как все, быть не хуже других», — заявила эксперт в беседе с ИА PrimaMedia.

По словам специалиста, в современном обществе материальные блага являются самым простым и наглядным способом продемонстрировать свой успех окружающим.

Ранее клинический психолог Марианна Абравитова в беседе с RT объяснила, стоит ли связывать свои решения об обновлении жизни с будущими знаковыми датами календаря.