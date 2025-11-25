Психолог назвала самый милый метод борьбы со стрессом

Это один из лучших способов поднять себе настроение. Психолог Мария Аганина назвала самый милый метод борьбы со стрессом. Речь идёт о просмотре роликов с животными.

Аганина объяснила, что видео с котиками и другими питомцами помогают бороться с высоким уровнем кортизола. Такой контент вызывает улыбку и запускает выработку эндорфина, гормона удовольствия. При этом важно знать меру и не погружаться с головой в бесконечный скроллинг ленты.