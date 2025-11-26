Эксперты предостерегли от совершения распространенной ошибки в сексе

Секс при выключенном свете может навредить отношениям, рассказала сексолог, психолог Екатерина Матвеева. От совершения этой распространенной ошибки она предостерегла россиян в беседе с NEWS.ru.

Желание выключить свет, объяснила Матвеева, часто продиктовано стыдом или неуверенностью в своем теле. Однако, по ее словам, зрение является мощнейшим эрогенным инструментом.

«Визуальная информация напрямую воздействует на гипоталамус — область мозга, регулирующую половое влечение. Видя тело партнера, его мимику, его реакцию, мы получаем мощнейшую обратную связь», — рассказала специалистка.

Это усиливает эмпатическую связь и обеспечивает эмоциональное «заражение» возбуждением партнера.

Визуальные образы, продолжила Матвеева, играют важную роль в возбуждении для многих людей и, лишая себя этого сенсорного канала, человек осознанно ограничивает спектр восприятия. Она отметила, что для близости достаточно мягкого, рассеянного освещения от ночника или свечи, которые создают интимную атмосферу и позволяют видеть друг друга и при этом скрывают то, что кажется одному из партнеров неидеальным. Ошибки при близости, добавила Матвеева, заставляют партнеров существовать в моменте интимности порознь, а не вместе.

