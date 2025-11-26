Посетители эротических массажных салонов поделились негативным опытом

Мужчины, посетившие эротический массажный салон, рассказали о полученном там негативном опыте. Своими историями они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Одному из мужчин не понравилось обращение женщины, делавшей эротический массаж.

«Было довольно неуютно и неловко. К тому же массажистка была намного старше меня, и когда у меня начала ослабевать эрекция, положила мою руку себе на грудь, как бы говоря: «Эй, это поможет». Спойлер: не помогло», — Lv16, пользователь Reddit.

Другой посетитель эротических массажных салонов внезапно осознал, что подобные заведения связаны с криминалом.

«Я чувствовал себя прекрасно, пока не увидел, что в нескольких местах, которые я посещал, прошли обыски, и не узнал, во скольких из них были работницы, ставшие жертвами торговли людьми. С тех пор я туда не возвращался», — thegerj, пользователь Reddit.

Третьему испытать удовлетворение помешала тревожность.

«Социальная тревога все испортила, и хотя в начале эрекция была, но быстро пропала, что сильно расстроило бедную девочку, или, по крайней мере, она притворилась расстроенной. Именно тогда я понял, что мне нужна эмоциональная связь», — Fafurion, пользователь Reddit.

Ранее пользователи сети, решившиеся на секс с лучшими друзьями, рассказали о последствиях этого опыта. Многие пользователи отметили, что для них подобные истории закончились браком.