Психолог рассказала, как не потерять себя в период новогодних праздников

Важно не брать на свои плечи слишком много. Психолог Вероника Селезнёва рассказала, как не потерять себя в праздничной суете. Она посоветовала не рисовать в голове идеальную картинку и не возлагать на себя неподъёмную ответственность за то, как пройдут каникулы.

Главная ошибка многих заключается в попытке угодить всем и любой ценой избежать конфликтов. Это чревато разрушением самооценки.