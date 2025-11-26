Люди рассказали о последствиях секс-видео

Мужчины и женщины, записавшие свой секс на видео, рассказали о последствиях этого эксперимента в постели. Историями они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Некоторым людям пришлось признать, что изначальные ожидания были несколько завышенными.

«Мы думали, что будет как в кино. Спойлер: как в кино не было», — Outside_Fig8797, пользователь Reddit.

Одна девушка призналась, что выкладывает такие видео в сеть и повышает таким образом самооценку.

«Жажда самоутверждения двигала мной, потому что друзья и семья на протяжении всей моей жизни пренебрегали мной и забывали обо мне. Незнакомые люди в интернете хвалили мое тело, а это вызывает привыкание, хотя я бы никогда в этом не призналась», — AWildAthena, пользовательница Reddit.

Другой мужчина признался, что случайно отправил свое интимное видео не тому адресату.

«Мы с женой снимали порно для веб-сайта и собрали более 3,3 миллиона просмотров. Однажды в Новый год я случайно отправил ссылку на него отцу», — imomorris, пользователь Reddit.

