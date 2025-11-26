Назван способ снизить стресс за 15 минут

Всего 15 минут неспешной ходьбы достаточно для значительного снижения уровня кортизола – гормона стресса. Такой простой и доступный метод "перезагрузки" для нервной системы рекомендует врач Дмитрий Анисимов.

© РИА Новости

По словам специалиста, во время кратковременной пешей прогулки, особенно в середине дня, в организме активизируется выработка эндорфинов. Эти гормоны действуют как природные антидепрессанты, помогая побороть напряжение.

Чтобы усилить положительный эффект, врач советует не изолироваться от окружающей среды наушниками. Наблюдение за происходящим вокруг активизирует зрительные и пространственные зоны мозга, что способствует более глубокой разгрузке. Такой перерыв не только снимает стресс, но и повышает ясность ума, а также снижает нагрузку на глаза от постоянного использования гаджетов.

Анисимов также подчеркивает важность регулярности. Практика неспешной ходьбы не менее трех раз в неделю укрепляет нейронные связи, что положительно сказывается на памяти и концентрации. Это объясняется тем, что физическая активность улучшает снабжение мозга кислородом, который необходим для формирования новых нервных клеток и связей между ними, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".