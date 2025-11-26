Мужчин предупредили о причинах неожиданной реакции на секс

Многие мужчины после секса сталкиваются не с подъемом сил, а с плохим настроением, тоской и стыдом. Причины такой неожиданной реакции на оргазм Роберт Швейцер в разговоре с HuffPost.

Швейцер обратил внимание, что считается, будто эмоциональность после секса свойственна женщинам. Однако последние исследования показали, что у мужчин тоже бывает плохое настроение после близости. Психолог полагает, что это может быть связано с колебаниями гормонов.

«Сначала оргазм активирует выброс эндорфинов и других гормонов, отвечающих за хорошее самочувствие. Затем следует всплеск пролактина, что иногда приводит к интенсивному упадку сил», — рассказал специалист.

Андерсон добавил, что, помимо физиологических реакций, плохое настроение после секса объясняется психологическими факторами. Так, по его словам, об этой проблеме чаще сообщали мужчины, у которых не было глубокой эмоциональной связи с партнершей, или считавшие, что женщина не заинтересована в интиме с ними.

