Заядлая нудистка рассказала о плюсах купания без одежды

Писательница о сексе из Австралии и заядлая нудистка Лаура Россиоли перечислила основные плюсы купания без одежды. Ее мнение опубликовало издание Fashion Journal.

Россиоли призналась, что неоднократно купалась обнаженной — в океане и бассейнах, в компании друзей, любовников и незнакомцев всех возрастов. По ее словам, независимо от обстоятельств, купание нагишом всегда вызывает у нее восторг, который можно сравнить с освобождением.

Писательница рассказала, что каждый раз, когда она снимает одежду, сначала испытывает страх, а затем прилив адреналина и плотское удовольствие от соприкосновения кожи с водой.

«Это похоже на маленький бунт, когда из девочки, которая жаждет свободы, но не позволяет ее себе, я превращаюсь в сексуально раскрепощенную женщину», — объяснила она.

Россиоли добавила, что купание без одежды помогает ей стать той женщиной, которая не стесняется ямочек на бедрах и слишком большой груди и чувствует себя уверенно перед партнером.

Ранее писательница из США Стефани Пейроло рассказала, что купание в общественной душевой помогло ей избавиться от комплексов. По ее словам, показавшись обнаженной перед 50 незнакомцами, она перестала сидеть на строгих диетах и пытаться исправить свое тело.