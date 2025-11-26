Преподаватель НИУ ВШЭ рассказала, как вести себя в конфликтных ситуациях
Преподаватель онлайн-магистратуры «Управление организациями и проектами» НИУ ВШЭ, эксперт по переговорам и конфликтам Дарья Орлова в беседе с изданием «Вести Подмосковья» рассказала, что спор может оказаться полезным и конструктивным, когда обе стороны готовы слушать и понимать друг друга.
Как только эмоции берут верх, обмен мнениями быстро превращается в конфликт. Одна сторона воспринимает действия другой как реальную угрозу, включается подсознательная потребность защититься и убрать источник напряжения. По словам Орловой, у каждого конфликта есть ряд характерных признаков: сильный стресс от ситуации у оппонентов, преобладание эмоций над логикой, потеря самоконтроля, стереотипное поведение с обобщениями «ты всегда», «ты никогда».
«Чтобы избежать перерастания спора в конфликт, важно учиться справляться со своими эмоциями. Эмоциональными людьми легко управлять. Если вы спокойны и уравновешены, то услышите реальный мотив собеседника, не будете втянуты в его раздражение и не поддадитесь на провокации. Следующий шаг — дать другой стороне высказаться. Когда человек чувствует, что его слышат, накал автоматически снижается. Также помогает «критическое слушание»: отмечайте повторяющиеся фразы, ищите, что стоит за словами собеседника — страх, боль или важные ценности, которые он просто не умеет выражать иначе или уже не знает, как их донести. Самое главное — сохранять уважение. Оскорбления, унижения, сарказм, желание доказать свое видение любой ценой только усиливают сопротивление и отдаляют возможность договориться. Максимально деловое, спокойное общение и отказ от провокаций помогают вернуть разговор в конструктивное русло», - порекомендовала специалист Орлова.