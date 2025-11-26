Преподаватель НИУ ВШЭ рассказала, как вести себя в конфликтных ситуациях

Преподаватель онлайн-магистратуры «Управление организациями и проектами» НИУ ВШЭ, эксперт по переговорам и конфликтам Дарья Орлова в беседе с изданием «Вести Подмосковья» рассказала, что спор может оказаться полезным и конструктивным, когда обе стороны готовы слушать и понимать друг друга.

Как только эмоции берут верх, обмен мнениями быстро превращается в конфликт. Одна сторона воспринимает действия другой как реальную угрозу, включается подсознательная потребность защититься и убрать источник напряжения. По словам Орловой, у каждого конфликта есть ряд характерных признаков: сильный стресс от ситуации у оппонентов, преобладание эмоций над логикой, потеря самоконтроля, стереотипное поведение с обобщениями «ты всегда», «ты никогда».