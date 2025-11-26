Психолог рассказала, как заинтересовать девушку по переписке

Чтобы заинтересовать девушку по переписке, нужно быть кратким и искренним. Об этом психолог Карина Шувалова рассказала kp.ru.

Эксперт объяснила, что девушки воспринимают общение в мессенджере как «мост к реальной встрече». Шувалова посоветовала отказаться от комплиментов только о внешности, особенно в начале романа.

«Есть несколько универсальных правил, которые увеличивают шансы на удачное общение. Будьте непредсказуемы. Чередуйте глубину с легким флиртом, серьезные темы с шутками», — рекомендует психолог.

По ее словам, мужчине следует задавать девушке открытые вопросы, чтобы она могла ответить на них развернуто. Психолог также считает, что будет уместно рассказать о своих увлечениях или интересных местах, которые понравились.

До этого дейтинг-сервис Mamba рассказал «Газете.Ru», что самой частой причиной, почему россияне исчезают без объяснений после свидания, оказалось не безразличие, а страх задеть чувства. Так, 59% женщин и 54% мужчин признались, что просто не хотели обидеть человека, а треть не знали, как вежливо завершить общение.

Специалисты поделились, что половина россиян старается все же быть честными и прямо предупреждать, что продолжения не будет, не оставляя человека в неопределенности. А вот остальные выбирают стратегию «намеков и пауз». Так, треть мужчин и треть женщин ответили холодно и односложно, ожидая, что собеседник все сам поймет. Каждый десятый уходил в полный игнор, а 7% женщин признались, что предпочитают сразу заблокировать, чтобы не затягивать диалог.

