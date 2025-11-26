Психолог объяснила, как связаны ритуал синхронизации и курение

Курение и в прошлом, и сегодня используется людьми в качестве ритуала синхронизации, рассказала «Газете.Ru» профессор, директор Института клинической психологии и социальной работы, завкафедрой клинической психологии Пироговского университета Вера Никишина.

Курение – это действие, которое в истории человечества часто применялось для проведения ритуалов, синхронизации и объединения людей и изменения состояния сознания. Позже у курения появилась и другая функция стабилизации состояния, снижения возбуждения в случае интенсивности стресса или, наоборот, повышения тонуса, когда тормозные процессы, например утреннее просыпание, требуют не личного усилия человека, а каких-то химических вливаний», – объяснила психолог.

По словам Никишиной, курение вейпов также имеет повальный характер из-за желания людей подражать остальным участникам социальной группы, в которую они входят. Попросту говоря, вейпинг – это модно.