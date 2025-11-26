Стало известно, как сексуальная совместимость влияет на будущее отношений

Представления о том, что делает пару сексуально совместимой, могут влиять на то, как человек оценивает будущее отношений при столкновении с интимными трудностями. К такому выводу пришла группа исследователей из Университета Коннектиката. Работа опубликована в журнале Journal of Social and Personal Relationships (JSPR).

Авторы отметили, что любые романтические отношения основаны на неявных убеждениях о том, как должна работать «идеальная пара». Одни люди придерживаются убеждений о судьбе: сексуальная совместимость для них — врожденная данность, признак судьбоносного совпадения. Другие разделяют убеждения, согласно которым гармония достигается благодаря усилиям, диалогу и взаимной поддержке.

Эти установки особенно заметны, когда речь заходит о сексуальной дисфункции — распространенной, но эмоционально непростой проблеме, которая может возникнуть в начале отношений. Ученые предположили, что именно базовые установки определяют, будет ли человек видеть в такой ситуации угрозу или возможность укрепить связь.

В исследовании участвовал 461 человек, состоявший в отношениях не более полугода. Испытуемым предложили представить ситуацию, в которой партнер признается в наличии сексуальной дисфункции: для мужчин — эректильной, для женщин — связанной с болью при половом акте. После этого участники проходили опросы, оценивающие их убеждения о сексуальной совместимости, готовность поддерживать партнера и уверенность в том, что отношения могут стать сильнее.

Анализ показал: те, кто верит, что сексуальное удовлетворение требует работы, демонстрировали более высокое стремление заботиться о потребностях партнера без ожидания немедленной отдачи. Эта внутренняя мотивация, в свою очередь, была связана с убежденностью, что отношения могут не только справиться с трудностью, но и стать крепче.

У тех, кто верил в судьбу картина оказалась иной. Люди, уверенные в существовании «сексуальной предначертанности», не демонстрировали повышенной готовности к партнерской поддержке, но при этом были существенно менее склонны верить, что отношения выдержат испытание. Иными словами, вера в то, что «если секс не сложился сразу, значит, партнер не тот», напрямую снижала ощущение перспективы.

В будущем ученые планируют изучить динамику реальных пар, сталкивающихся с сексуальными нарушениями, и расширить выборку, чтобы выяснить, насколько универсален обнаруженный эффект.

