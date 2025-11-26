Описаны семь ступеней любви

В беседе с ИА RuNews24.ru психолог, эксперт в области НЛП, гипнотерапии и когнитивно-поведенческой терапии Сергей Лунюшин выделил семь ступеней любви, каждая из которых помогает понять, на каком этапе находится ваша связь с партнёром и как её развивать дальше.

© Unsplash

Первый период - конфетно-букетный или «химия любви». Этот период длится приблизительно 6-24 месяцев.

«Когда мужчина и женщина встречаются и влюбляются друг в друга, у них в организме вырабатываются определенные гормоны, которые окрашивают мир в яркие цвета. В этот момент идет идеализация партнера, голос кажется бесподобным, любая глупость кажется удивительной. Это состояние схоже на наркотическое опьянение. В этот период не следует принимать какие-либо решения, так как действие этих гормонов когда-то закончится и все придет на круги своя», — советует Сергей Лунюшин.

Следующая фаза, которая обязательно наступает после первой, когда чувства умиротворяются, это фаза пресыщения. Третья фаза называется отвращение. Она обязательна для любых долгосрочных отношений.

«На фазе отвращения начинаются ссоры, как будто вам дали лупу и вы концентрируетесь на недостатках, которые есть у партнера. Самый легкий и самый плохой выход из этого — это развод. Что плохого? Это то, что вы снова вступаете в конфетно-букетный период с другим партнером. Есть люди, которые только и вращаются на этих трех фазах», — добавил психолог.

Следующая фаза — это терпение. Ссоры между партнерами продолжаются, но они носят на такой фатальный характер как в предыдущем периоде, так оба знают, что когда ссора закончится, отношения снова восстановятся.

«Если мы прикладываем усилия в строну развития терпения, то нам воздается развитием разума. Таков закон природы. Итак, на этой фазе нам дается разум», — пояснил спикер.

Пятая фаза — долга, или уважения — это первая стадия любви.

«До этого любви еще не было. Я начинаю думать не то, что он мне должен, а то, что я ему должна. Сосредоточенность на своих обязанностях развивает нас», — подчеркнул собеседник.

Шестая фаза – это дружба. Дружба — это серьезная подготовка к любви, отметил Лунюшин. И, наконец, седьмая фаза – это любовь.