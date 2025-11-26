Психолог рассказал, как отличить депрессию от плохого настроения

Психолог рассказала, как отличить депрессию от плохого настроения

Важно не игнорировать характерные симптомы. Психолог Альбина Сара Борисенко рассказала, как отличить депрессию от плохого настроения. По её словам, последнее всегда чем-то вызвано. Существует триггер. Например, ссора с коллегой, неважное самочувствие и прочее.

«Депрессия часто не имеет триггера, явной причины. Жизнь вдруг становится бесцветной. То, что ты раньше любил, перестаёт радовать. То, что раньше увлекало, больше не вызывает таких чувств. Многое перестаёт вызывать эмоции. Многие люди с депрессией говорят, что мир будто потерял краски, всё кажется бессмысленным», — объяснила эксперт.