Психолог рассказал, как отличить депрессию от плохого настроения

Важно не игнорировать характерные симптомы. Психолог Альбина Сара Борисенко рассказала, как отличить депрессию от плохого настроения. По её словам, последнее всегда чем-то вызвано. Существует триггер. Например, ссора с коллегой, неважное самочувствие и прочее.

