Психолог перечислил простые способы научиться эмпатии

Важно отслеживать свои чувства и эмоции при общении с другими. Психолог Олеся Толстухина поделилась простыми способами научиться эмпатии. По словам эксперта, стоит наблюдать за поведением окружающих, внимательно слушать и общаться с не похожими на вас людьми.

«Ещё один способ — вести дневник эмоций по схеме «Ситуация – Мысль – Эмоция – Реакция». Каждый день записывайте 1–2 важных события: что случилось, что вы подумали, что почувствовали и как отреагировали. Через несколько месяцев вы увидите закономерности: где ошибаетесь в восприятии других, а где не можете отреагировать так, как хочется. Это поможет точнее понимать свои и чужие эмоции и обсуждать их в подходящих ситуациях», — сказала эксперт.

В работе над эмпатией также хорошо помогают настольные игры, творчество и другие хобби, которые развивают воображение и учат понимать чувства других.