Логопед рассказал об опасностях удаленной работы

Переход на удаленную работу заметно изменил речь взрослых: словарный запас сокращается, фразы становятся проще, а формулировка мыслей менее точной. О том, как влияет на речь удаленная работа и стоит ли этого опасаться, «Газете.Ru» рассказала логопед-дефектолог и сооснователь сети логопедических центров «Разноцветные цыплята» Елена Мельникова.

По словам специалиста, обеднение речи — главное изменение, которое наблюдается у людей, работающих преимущественно онлайн. В удаленном формате человек реже использует сложные конструкции, чаще подбирает простые слова и говорит более короткими фразами.

«Когда живая коммуникация снижается, уменьшается и практика речи. Для тех, у кого были предпосылки к нарушениям дикции, это может проявиться быстрее», — отметила Мельникова.

Онлайн-общение частично заменяет речь визуальными элементами — эмодзи, стикерами. Это экономит время, но снижает потребность формулировать мысли словами. Сильнее всего это отражается на письменной речи: люди чаще «дописывают смысл» картинками, сокращают фразы и пропускают нюансы.

Возникает и другая проблема — искаженная коммуникация. Текстовое сообщение не передает тон, поэтому одна и та же фраза может быть прочитана с совершенно разной интонацией. Это нередко приводит к недопониманию, обидам и конфликтам.

«Поэтому важные вопросы лучше обсуждать голосом, хотя бы по телефону», — посоветовала эксперт.

При постоянных встречах по видео речь меняется не только содержательно, но и поведенчески. Люди меньше артикулируют, потому что часть коммуникации заменяют короткие реплики, жесты и реакции в чате. Ситуацию ухудшают перебивания, задержки звука и отсутствие невербальных подсказок. По словам Мельниковой, помогает простой онлайн-этикет: включенные камеры, последовательность реплик, визуальные сигналы («поднять руку»), понимание роли пауз и строгая регуляция микрофона.

Эксперт считает, что удаленная работа сама по себе не создает критичных проблем — речь адаптируется к среде, в которой человек живет.

«С этим не нужно бороться, важно лишь не терять навык живой коммуникации», — подчеркнула Мельникова.

Поддерживать речь и внимание можно простыми ежедневными практиками. По словам Мельниковой, полезно регулярно читать — книги расширяют словарный запас, тренируют формулировку мысли и возвращают способность удерживать фокус. Не менее важно время от времени выходить в офлайн-коммуникацию: живые диалоги дают мозгу тот объем невербальных сигналов, которого нет в переписке или видеосвязи.

Во время работы стоит отключать уведомления и выделять периоды полной концентрации, например «тихие часы», когда мессенджеры не открываются. Важные вопросы лучше обсуждать голосом — это снижает риск недопонимания и помогает сохранить выразительность речи. А в повседневном общении полезно осознанно следить за темпом, паузами и структурой высказываний: такая небольшая саморегуляция помогает удерживать ясность и не терять навык живой речи даже при полностью удаленном формате работы.