Женщина изменяла мужу 14 лет и поделилась способами не попасться

50-летняя жительница Великобритании, 14 лет изменявшая мужу, поделилась способами, которые все это время помогали ей не попасться. Об этом она рассказала в издании The Sun.

Женщина познакомилась с будущим любовником на конференции, связанной с ее работой. По ее словам, в то время она была несчастна в браке. У ее нового знакомого тоже были семейные проблемы: хотя он хорошо ладил с женой, в их браке давно не было секса.

Хотя внебрачная связь продолжалась много лет, женщина не желала разводиться.

«Мой муж может быть плохим партнером, но он хороший отец, и наши дети его обожают», — объясняет она.

Ее любовник согласен с такой позицией и не хочет причинять боль своей семье.

Женщина перечислила восемь правил, которые, по ее утверждению, помогают не вызывать подозрений мужа. Она советует не пользоваться приложениями, которые могут выдать места, где она бывает. Знать о любовнике должны только самые близкие знакомые, способные держать язык за зубами. На тайных свиданиях, по ее словам, стоит пить только безалкогольные напитки.

Чтобы избежать разоблачения, лучше скрывать от мужа новые увлечения и не менять поведение, а в разговорах — избегать лишних подробностей. Кроме того, по словам женщины, всегда нужно рассчитывать на худшее и заранее продумать оправдания. В идеале любовник должен быть женат, а свидания — не слишком частыми.

Ранее психотерапевт Бхавна Райтатха назвала неочевидные перемены в поведении мужчин и женщин, изменяющих партнерам. По ее словам, они иначе ведут себя в спальне, становятся агрессивными и постоянно пользуются телефоном.