Эксперт объяснил, как вернуть новогоднее настроение

Семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос дала рекомендации, как вернуть новогоднее настроение.

© Unsplash

В беседе с «Радио 1» эксперт посоветовала придумать для себя новогодние ритуалы — не распаковывать заранее подарки, не пробовать любимое блюдо за праздничным столом до боя курантов или включить новогодний фильм только вечером 31 декабря.

«Создав такое внутреннее правило, вы не ограничиваете себя, а, наоборот, копите предвкушение — один из самых приятных элементов праздника», — добавила психолог.

Ранее российский дизайнер Мария Цигаль рекомендовала выбрать сверкающий наряд на Новый год.