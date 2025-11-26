Психиатр ответил, с чего нужно начинать борьбу с шопоголизмом

Врач-психиатр Елизавета Жесткова рассказала, что начинать бороться с первыми признаками шопоголизма можно самостоятельно.

© Unsplash

«Начать планировать бюджет, выделять определённую сумму и не тратить больше. Посмотреть, что ему дают эти покупки. Понять, может ли он получить это каким-то ещё другим способом», — заявила эксперт в беседе с Regions.ru.

По словам специалиста, необходимость в реабилитации, возникает при остром развитии зависимости, когда человека необходимо просто вырвать из той среды, где он не может остановиться потреблять и бесконечно покупать.

Ранее сертифицированный коуч, научный исследователь в области психологии и саморазвития Алёна Борьессон в беседе с «Радио 1» рекомендовала не бояться строить новые планы после неудач.