23-летняя девушка назвала плюсы отношений с бойфрендом старше ее на 34 года

Молодая жительница США Ханна Диксон раскрыла особенности отношений с 57-летним бойфрендом. Об этом пишет Metro.

23-летняя Диксон рассказала, что познакомилась с будущим возлюбленным Крисом Уиллингемом в феврале 2025 года. Изначально мужчина был ее фитнес-тренером. Им было так комфортно вместе, что они постоянно обсуждали что-то на тренировках. Диксон стала называть их терапевтическими сессиями.

Вскоре пара начала вместе бегать и сблизилась еще сильнее, несмотря на 34-летнюю разницу в возрасте. По словам Диксон, ее бывший бойфренд тоже был значительно старше ее. Лучшей стороной таких отношений она назвала то, что у взрослых мужчин всегда есть цели и стремления. Это ее подкупает.

В марте Диксон и Уиллингем официально сошлись. Как признается мужчина, ему нравится в возлюбленной то, что она полна жизни и свободного духа. По его словам, Диксон доказывает ему, что он может жить, как захочет, не боясь осуждения.

У Уиллингема есть 14-летний сын. По словам пары, он обожает Диксон. Сама девушка пока не задумывается о детях, но не отрицает, что в будущем у них будет семья. Для этого Уиллингем планирует заморозить сперму.

